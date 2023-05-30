В мире предложили считать ИИ глобальным риском Эксперты призвали считать ИИ таким же глобальным риском, как пандемия или ядерная война

Фото: IMAGO/Mario Aurich/Global Look Press

Представители целого ряда технологических корпораций и ведущих университетов мира разместили совместное заявление, в котором указывается на высокий риск искусственного интеллекта для человечества. Такую перспективу они сравнили с пандемией или даже ядерной войной.

Снижение рисков вымирания от ИИ должно стать таким же глобальным приоритетом, как в случае с другими рисками для всего общества, такими как пандемии или ядерная война, — отмечается в заявлении.

Кроме ведущих мировых компаний и университетов заявление подписал ряд бывших западных политиков. Авторы обращения считают, что следует провести широкое общественное обсуждение потенциальных рисков ИИ. При этом общество должно получить доступную информацию об ИИ, высказанную экспертами и общественными деятелями.

Рост общественного интереса и при этом озабоченности в отношении ИИ в последние месяцы вызвали успехи в развитии технологий генеративных нейросетей вроде ChatGPT. Эксперты видят опасность таких технологий по многим направлениям, от создания высококачественных фейков и угрозы для интернет-безопасности до рисков на глобальном рынке труда.

Ранее сообщалось, что директор по развитию «Авито Работа» Дмитрий Пучков рассказал, какие профессии в XXI веке наиболее актуальны, а также назвал те направления, которые могут исчезнуть. По его словам, если какое-то количество профессий исчезает, то тут же появляется новый большой блок профессий, связанных прежде всего с обслуживанием агрегатов, автоматов, роботов и так далее.