Россиянам рассказали, какие профессии уйдут с рынка Директор по развитию «Авито Работа» рассказал, какие профессии уйдут с рынка

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Директор по развитию «Авито Работа» Дмитрий Пучков рассказал NEWS.ru, какие профессии в XXI веке наиболее актуальны, а также назвал те направления, которые могут исчезнуть. По его словам, благодаря введению искусственного интеллекта появится много новых профессий. Он отметил, что если какое-то количество профессий исчезает, то тут же появляется новый большой блок профессий, связанных прежде всего с обслуживанием агрегатов, автоматов, роботов и так далее.

Можно базироваться только, наверное, на каких-то трендах, которые мы наблюдали в последнее время. И тут много говорили про то, что автоматизация, например, очень негативно повлияет на рынок рабочих профессий и мы будем наблюдать высвобождение, сокращение большое или полное исчезновение профессий, в которые вовлечены те, кого принято называть синими воротничками. Но на самом деле мы сейчас видим обратную ситуацию, огромную востребованность и, наверное, самый острый дефицит в персонале, он лежит в области рабочих профессий, — отметил эксперт на полях Российского интернет-форума.

Он подчеркнул, что в течение всей жизни необходимо приобретать новые навыки, иначе какой бы профессией человек ни обладал, он просто будет неконкурентоспособен на рынке труда.