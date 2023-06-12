Пятеро россиян получили премию Бориса Немцова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Фонд Бориса Немцова за свободу» вручил премии пятерым россиянам, находящимся в местах заключения, сообщается на сайте организации. Награду с 2016 года получают за «смелость в отстаивании демократических прав и свобод». По словам дочери погибшего политика Жанны Немцовой, всех пятерых объединяет «совесть и мужество».

В этот раз организаторы отдали премию учителю истории Никите Тушканову, осужденному за оправдание терроризма, журналистке Марии Пономаренко, обвиненной по делу о фейках, сотруднику РЖД Михаилу Симонову, отбывающему срок по той же статье.

Также награды удостоился 18-летний Максим Лыпкань, которого пока что судят, и 62-летний кочегар Владимир Румянцев. Оба обвинены в распространении фейков о российской армии.

Барнаульской журналистке Марии Пономаренко суд вынес приговор 15 февраля, приговорив ее к шести годам колонии. Также на пять лет ей запрещено заниматься журналистской деятельностью. В последнем слове на вчерашнем заседании Мария сказала, что не рассчитывает на снисхождение, но не считает себя преступницей.