Названы самые обсуждаемые персоны ПМЭФ Путин, Собянин и нейросеть «Жириновский» вошли в топ самых обсуждаемых персон ПМЭФ

Фото: roscongress.org

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и «цифровой двойник» основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского стали самыми обсуждаемыми персонами на ПМЭФ-2023, сообщает РИА Новости со ссылкой на рейтинг Brand Analytics. Пятерку лидеров замкнули глава Сбербанка Герман Греф и представитель Кремля Дмитрий Песков.

Рейтинг возглавил Владимир Путин. Как и в прошлом году, с большим отрывом президент России занял лидирующую позицию — более 34,7 тысячи упоминаний в рамках ПМЭФ-23, — пояснили авторы рейтинга.

Единственная женщина в рейтинге глава Центробанка Эльвира Набиуллина заняла шестое место (4456 упоминаний). Следом за ней на седьмой строчке оказался министр финансов Антон Силуанов (3633 упоминания), а помощник президента Максим Орешкин — на девятой (2744 упоминания). На восьмом месте в рейтинге расположился российский певец Григорий Лепс (3293 упоминания). Десятку самых обсуждаемых персон ПМЭФ замкнул врио главы ДНР Денис Пушилин (2710 упоминаний).

Ранее NEWS.ru публиковал самые яркие образы на ПМЭФ-2023. Колоритные зарубежные делегации, представители российских компаний, с выдумкой подошедшие к презентациям новых проектов, отечественные звезды — все это обеспечило гостям форума воспоминания на долгое время.