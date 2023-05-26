Опубликована записка Жириновского о Березовском, Явлинском и Немцове Депутат Чернышов опубликовал записку Жириновского о Березовском, Явлинском и Немцове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов опубликовал в своем Telegram-канале записку из архива основателя партии Владимира Жириновского, где тот рассуждает о бизнесмене Борисе Березовском и политиках Григории Явлинском и Борисе Немцове. По мнению депутата, Жириновский видел людей насквозь, так что его словам стоит верить.

Что погубило: Березовского — жадность, Явлинского — упрямство, Немцова — радикализм, — говорится в записке.

Ранее Чернышов опубликовал записку Жириновского, где предсказывалось объединение русского мира в границах СССР к 2025 году. Основатель ЛДПР также был уверен, что к 2040 году произойдет объединение в границах славянского мира. Вице-спикер Госдумы пообещал обнародовать в будущем другие предсказания экс-главы ЛДПР.

До этого стало известно, что ЛДПР намерена при помощи искусственного интеллекта создать политический алгоритм «Жириновский». Для этого будут исследованы научные труды и речи бывшего лидера фракции. Кроме того, нейросеть получит доступ к информации о происходящем в мире, так что «Жириновский» сможет давать оценки и прогнозы для успешного развития России и всего мира.