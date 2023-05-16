Найдено предсказание Жириновского о великом будущем России Депутат Чернышов: Жириновский предсказывал объединение русского мира в границах СССР к 2025 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Жириновский

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал объединение русского мира в границах СССР к 2025 году, сообщил в Telegram вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов. Он сообщил, что занимался архивными записями Жириновского и нашел в них предсказание о будущем России.

Вот, например, на этой записке Владимир Вольфович обозначил события, которые считал великими. И сделал прогноз на будущее. Расшифрую почерк (он у ВВЖ был почти врачебный — так бывает, когда рука не успевает за скоростью мысли): Великие события 1791 — Французская революция, 1871 — объединение Германии, 1917 — Октябрьская революция, 2025 — объединение Русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум в 2040, — написал он.

Вице-спикер Госдумы пообещал обнародовать в будущем другие предсказания экс-главы ЛДПР.

Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Основатель ЛДПР скончался из-за осложнений, вызванных заражением коронавирусом. Врачи боролись за его жизнь около двух месяцев.

Действующий лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий отметил, что Жириновский первым в СССР смог создать партию в период бурной революции, десятилетиями сохранял ее на политическом олимпе и ни разу не обманул народ. В этом заключается его феномен. По словам Слуцкого, Жириновский был самородком, который всю жизнь удивлял всех вокруг и часто оказывался прав в суждениях.