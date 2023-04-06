Слуцкий объяснил, в чем был феномен Жириновского Слуцкий: феномен Жириновского в том, что он никогда не обманывал народ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский первым в СССР смог создать партию в период бурной революции, десятилетиями сохранял ее на политическом олимпе и ни разу не обманул народ. В этом заключается его феномен, заявил NEWS.ru лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий. По его словам, Жириновский был самородком, который всю жизнь удивлял всех вокруг и часто оказывался прав в своих суждениях.

В 1989 году мало кто в политических кругах всерьез воспринимал ЛДПСС, а Жириновский первым в СССР зарегистрировал свою партию, буквально сразу же после отмены монополии КПСС. Он пошел на первые выборы президента и занял третье место. 6,2 млн человек за него проголосовали. После 70 лет выборов без выбора простой юрист получает такой высокий результат. Именно это стало сенсацией 1991 года, а не победа Бориса Ельцина. <...> Ни Жириновский, ни ЛДПР в целом народ ни разу не обманули. Вот в этом и есть его феномен, — заявил Слуцкий.

В 1993 году, когда ЛДПР победила на первых выборах в Госдуму, против Жириновского были брошены колоссальные силы, отметил Слуцкий. По его словам, тогда политика пытались очернять в прессе и на телевидении, но простой народ все равно пришел и отдал ему свой голос. Слуцкий отметил, что предсказания Жириновского воплощались в жизнь с завидной регулярностью, тогда как прогнозы в отношении самого политика или ЛДПР не сбывались. Внезапный уход Жириновского из жизни стал для всех шоком, добавил депутат.

Второго Жириновского нет и быть не может. Если бы его было так легко заменить, он не был бы таким уникальным. Но мы этого и не хотим. Наша задача не пародировать или изображать что-то, а сохранять и приумножать то дело, которое начал Владимир Вольфович, — подчеркнул Слуцкий.

Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Основатель ЛДПР скончался после болезни вследствие заражения коронавирусом. Врачи боролись за его жизнь около двух месяцев.

В годовщину смерти Жириновского на Новодевичьем кладбище открыли памятник в его честь с выгравированными цитатами.