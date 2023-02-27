В Кремле ответили на вопрос об убийстве Немцова Песков: новых данных о следствии по делу об убийстве Немцова пока нет

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

На данный момент не появилось новых данных, касающихся дела об убийстве Бориса Немцова в Москве, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Оппозиционный политик был убит на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года.

Мне сейчас нечего пока добавить, не располагаю какой-либо информацией про следствие, — ответил Песков на соответствующий вопрос.

РИА Новости сообщило, что в годовщину смерти Немцова на его могиле на Троекуровском кладбище в Москве появился букет алых роз с надписью «От Анатолия Чубайса».

В июле 2017 года столичный суд приговорил пятерых исполнителей убийства Немцова к тюремному заключению на сроки от 11 до лет. Заказчик покушения на оппозиционера по-прежнему не найден.

Магистрат словацкой Братиславы в марте 2022 года переименовал часть улицы Годрова, на которой расположено посольство России в стране, в улицу имени Бориса Немцова. Это не первый случай в мире, когда улицы переименовывают в честь убитого российского политика. Улицы Немцова существуют в Вашингтоне, Вильнюсе и Киеве, а в Праге его имя носит площадь у посольства РФ в Чехии.