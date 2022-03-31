Посольство России в Братиславе оказалось на улице имени Бориса Немцова

Магистрат словацкой Братиславы переименовал часть улицы Годрова, на которой расположено посольство России в Словакии, в улицу имени Бориса Немцова. Об этом сообщил телеканал ТА3. Это не первый случай в мире, когда улицы переименовывают в честь убитого оппозиционного российского политика.

Магистрат Братиславы в четверг принял решение о переименовании части улицы Годрова, на которой расположено посольство РФ, в улицу Бориса Немцова, — говорится в сообщении телеканала.

Улицы Бориса Немцова в настоящее время существуют в Вашингтоне, Вильнюсе и Киеве, а в Праге его имя носит площадь у посольства РФ в Чехии.

Борис Немцов в 1991–1997 годах занимал пост губернатора Нижегородской области, в 1997–1998 годах работал в правительстве РФ. В 1999–2003 годах — депутат Госдумы РФ от партии «Союз правых сил». В 2013–2015 годах был депутатом Ярославской облдумы.

С 2000-х годов пребывал в оппозиции.

Убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. В июле 2017 года столичный суд приговорил пятерых исполнителей убийства к тюремному заключению на сроки от 11 до лет.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что офицер батальона «Север» Руслан Геремеев по кличке Добрый получил ранение в ходе спецоперации на Украине. Геремеев проходил подозреваемым по делу об убийстве политика Бориса Немцова и его дважды объявляли в розыск.