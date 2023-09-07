Бывший главред Совинформбюро скончался на 101-м году жизни

Фото: Сергей Самохин/РИА Новости

Энвер Мамедов

Бывший главный редактор Совинформбюро, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов скончался в возрасте 100 лет, сообщили в беседе с РИА Новости его близкие. Причины смерти журналиста не называются.

15 августа 2023 года Мамедов отметил свой 100-летний юбилей. Незадолго до этого он был представлен к Ордену Александра Невского. Бывшие коллеги журналиста отзывались о нем как об ответственном талантливом редакторе, а также называли его «патриархом советской и российской журналистики».

Энвер Мамедов родился в 1923 году в Баку. Он участвовал в Великой Отечественной войне, но в 1942 году его демобилизовали из-за ранения. Журналист участвовал в Нюрнбергском процессе в качестве замначальника бюро переводов. Вплоть до 1950 года он занимал различные должности в МИД, позднее он занял должность главреда Радиокомитета для вещания за рубежом.

С 1956 по 1959 год Мамедов работал советником-посланником посольства Советского Союза в Вашингтоне, а также главредом журнала СССР. В 1960 году журналиста назначили на должность главного редактора Совинформбюро. Также он занимал посты первого зампреда Госкомитета СССР по телевидению и радиовещанию, политобозревателя АПН и советника главного редактора РИА Новости.

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