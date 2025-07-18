Европейская страна предостерегла граждан от визитов в Россию МИД Польши рекомендовал своим гражданам не посещать Россию

Польский МИД призвал граждан республики воздержаться от поездок в Россию, передает пресс-служба ведомства в соцсети Х. Основанием стали геополитическая обстановка, признание Польши недружественным государством и сокращение числа польских консулов на территории РФ.

МИД не рекомендует совершать поездки в Россию в связи с войной на Украине и признанием Польши недружественным государством со стороны властей Российской Федерации, — говорится в сообщении.

В МИД также уточнили, что из-за сокращения числа польских консульских сотрудников в России помощь гражданам Польши стала ограниченной.

Ранее несколько шенгенских стран ввели полный запрет на въезд россиян с паспортами старого образца без микрочипа. Туристы сталкивались не только с отказами во въезде, но и с конфискацией документов и вынужденным пребыванием в транзитных зонах аэропортов без возможности даже купить воду или еду до момента депортации.

Позднее Литва впервые аннулировала ВНЖ российскому гражданину за частые поездки в Россию и Белоруссию. С апреля 2025 года в стране действует правило об автоматическом лишении вида на жительство для иностранцев, посещающих эти страны чаще одного раза в три месяца.