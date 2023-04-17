Певица Амария даст юбилейный концерт в Москве

Фото: Личный архив Амарии

Певица Амария

Певица Амария, которую поклонники по артистизму сравнивают с Аллой Пугачевой, прокомментировала эти сравнения в беседе с NEWS.ru. Она также рассказала о своем большом юбилейном концерте, который пройдет в Культурном Центре «ЗИЛ» в Москве уже завтра, 18 апреля, и объяснила, что сейчас ждет публика от артистов, а артисты — от публики.

Известный продюсер Ирина Гурницкая считает, что по артистичности Амарию можно сравнить с Аллой Пугачевой в лучшие годы творчества Примадонны, превращавшей каждую песню в мини-спектакль. Амария отметила, что оценка продюсера является для нее лестной. При этом она отметила, что «сама, конечно, так себя не оценивает». Певица назвала Аллу Пугачеву огромной творческой величиной, признавшись, что отлично знает многие ее песни, а их — более 400.

«И каждая честно прожита Аллой Борисовной на сцене и в студийных записях. Великая актриса!», — говорит Амария.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин (внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов)

Певица призналась, что в самые трудные моменты жизни, например, в период развода, «Алла Пугачева в прекрасном издании — 10 магнитных кассет — была со мной». Самая любимая песня Амарии в исполнении Пугачевой — «Анна Каренина». Композиция не стала популярна, но артистка убеждена, что «в этой песне Аллы Пугачева действительно поет про себя».

«Мы не знакомы с нею, но те люди, которые лично знали и знают Аллу Борисовну и с которыми меня свел жизненный путь, отзывались о ней с теплом и подлинным восхищением. Например, Александр Стефанович (1944 — 2021, второй муж Пугачевой. — NEWS.ru), с которым мы были дружны последние 10 лет его жизни, Александр Зарецкий — выдающийся музыкант, участвовавший в больших проектах Аллы Борисовны, Кира Прошутинская — подруга Пугачевой, тонкий и мудрый человек», — отметила артистка.

Оценивая отъезд Примадонны в Израиль, Амария пояснила, что каждый человек сам принимает решения и несет ответственность за свой выбор.

«Понимаю ту горечь, которую испытали многие ее поклонники от ее отъезда. Но взаимная любовь — всепрощающая. Верю, что любовь у страны и Аллы Борисовны Пугачевой в итоге окажется именно такой», — выразила надежду певица.

Фото: Личный архив Амарии Личный архив Амарии

Амария отметила, что публике «сегодня особенно остро требуется искренность. От сердца к сердцу». По ее мнению, «настало время поразмыслить, пробудить человеческое в человеке».

«Время оголтелых развлечений, ненормативной лексики на сцене и оскорбления культурных основ большой страны, по моим ощущениям, закончилось», — убеждена артистка.

Свое состояние перед завтрашним концертом она описала как волнительное.

«Трепет, радость, ожидание встречи со зрителями — вся наша большая команда испытывает сейчас эти чувства. Люблю и принимаю этот мир, как он задуман, без осуждения. Это состояние дает покой душе. Разделить его „здесь и сейчас“, ощутить любовь, отдохнуть — в этом основной творческий посыл нашей программы», — резюмировала исполнительница.

Фото: Личный архив Амарии

Пять причин пойти на концерт Амарии 18 апреля:

Вы почувствуете, что людей разных поколений волнуют одни и те же вопросы; Получите нетривиальные ответы на вопросы о первой любви, об измене, о поиске смысла жизни; Послушаете прекрасные инструменты в составе группы АМАРИЯ. Музыканты-виртуозы сыграют и на виолончели XIX века (маэстро Петр Акимов), и на самых разных коллекционных духовых инструментах (маэстро Сергей Клевенский). Амария предлагает, в некотором смысле, музыкальную спа-процедуру — целостную, с динамичной постановкой и полным отрывом от реальности; Насладитесь творчеством известного пианиста, народного артиста РФ Юрия Розума. Помимо этого, часть концерта будет сопровождать Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии РФ под управлением полковника, заслуженного артиста Республики Башкортостан Азата Шахмухаметова; Побываете в одном из культовых залов страны, где когда-то бывали Юрий Гагарин, Владимир Высоцкий и Фидель Кастро.

Юбилейный концерт Амарии — 18 апреля в 19:00 в Культурном Центре «ЗИЛ» в Москве.