Российская певица призвала вернуть цензуру в России Певица Амария: России нужна культурная перезагрузка

Фото: Киселев Сергей/АГН «Москва»

Певица Амария Рай

России сейчас нужна культурная перезагрузка, считает певица Амария (настоящее имя — Мария Богданова). В беседе с «Народными Новостями» она выразила надежду, что в стране вновь возникнет цензура. По ее мнению, Россия стремится к самосохранению, поэтому она должна защитить собственную культуру при помощи государства.

Да, [культурная перезагрузка] нужна <...> Надеюсь, в какой-то степени возникнет, или лучше сказать, вернется цензура <...> Cтрана с тысячелетней историей, родившая столько гениев и желающая самосохраниться, не может не защищать собственную традиционную многонациональную культуру, возлагая на государство выполнение этой важной задачи, — полагает Амария.

Артистка считает, что культура постепенно перемещается в «сферу услуг», где она предлагает людям развлечения за деньги, тогда как обязана пробуждать в них добрые чувства. Также певица выразила негативное отношение к моде на эксперименты с классическими произведениями и их «осовременивание».

Писатель Дмитрий Дарин ранее рассказал о необходимости наличия строжайшей цензуры. По его словам, в таких условиях рождались великие произведения. Публицист считает, что цензура позволяет обеспечить преемственность культуры. Дарин отметил, что великие русские писатели и поэты создавали свои шедевры при монархическом режиме, а Николай I называл себя личным цензором Александра Пушкина.