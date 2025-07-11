В Кремле выступили с заявлением о военной цензуре в России

В Кремле выступили с заявлением о военной цензуре в России Песков назвал военную цензуру оправданной в условиях СВО

Введение в России военной цензуры в условиях СВО оправдано, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналу «Эксперт». Он назвал эти обстоятельства «беспрецедентными для нашей страны».

Сейчас время военной цензуры — беспрецедентное для нашей страны, — сказал он.

Представитель Кремля также назвал необходимым закрытие некоторых медиа в России. По его словам, они «целенаправленно занимаются дискредитацией» РФ.

Ранее Песков заявил, что СВО на Украине началась только после того, как Москва и Киев исчерпали все возможности урегулировать конфликт с помощью дипломатии. По его словам, мирные попытки отвергались представителями Запада.

До этого представитель Кремля подчеркнул, что все действия ВС России в рамках СВО являются реакцией на предпринимаемые украинскими властями террористические действия. Так он ответил на вопрос, стала ли массированная атака по военным объектам Киева ответом, о котором российский лидер Владимир Путин заявлял в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом.