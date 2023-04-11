Никита Высоцкий: возможно, такой человек, как мой отец, в России уже есть Сын Владимира Высоцкого рассказал NEWS.ru, как бы его отец отнесся к СВО и почему закрыли музей барда в Польше

Фото: Пресс-служба концерта «Дороги Высоцкого»

Никита Высоцкий

22 апреля в Кремлевском дворце пройдет концерт «Дороги Высоцкого», посвященный 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Автором идеи и художественным руководителем проекта выступил народный артист России Александр Домогаров. В концерте примут участие Никита Высоцкий — сын Владимира Высоцкого и директор культурного центра и музея «Дом Высоцкого на Таганке» певица Амария. О предстоящем концерте и о том, что в России появится фигура, сравнимая по масштабу с Владимиром Высоцким, Никита Высоцкий рассказал NEWS.ru.

«Когда началась война в Афганистане, отец был в бешенстве»

— Можете представить себе отца 85-летним? Как бы выглядел, чем бы занимался?

— Я согласен с фразой, которую когда-то произнес Станислав Сергеевич Говорухин, отвечая на такой же вопрос. Он сказал: «Высоцкий бы не изменился, он по-прежнему занимал бы свое особое место и в сердцах людей, и в культуре». А самое главное, что он был бы со своим народом, который он понимал, любил. Со страной, куда он всегда возвращался, хотя были возможности остаться на Западе. Люди не меняются, мне кажется. Особенно такие, как отец.

— Он бы выступал перед военными в зоне спецоперации?

— Трудный вопрос. Он не поедет в зону СВО, поскольку его физически нет, телесно Высоцкий умер. Но я знаю, что песни Высоцкого звучат на передовой. Многие артисты, с которыми я знаком и которых уважаю — Саша Скляр, Гарик Сукачев, выступая с патриотическими концертами, включают в свои программы песни моего отца. На мой взгляд, это правильно.

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Pres Владимир Высоцкий

Когда-то Георгий Михайлович Гречко (1931–2017) — космонавт, дважды Герой Советского Союза — сказал очень точную, на мой взгляд, фразу: «Высоцкий всегда там, где трудно». Он говорил, что космонавты слушают Высоцкого не тогда, когда им хочется отвлечься или подумать о чем-то приятном, а когда страшно, трудно. Высоцкий дает силы.

Я повторю: он был бы со своим народом. Когда-то был большевистский лозунг «За поражение буржуазного правительства в империалистической войне». Мы знаем, чем это закончилось. Это не отца был бы лозунг. Да, он очень многое не принимал в жизни тогда современной ему страны, очень многое его волновало и возмущало. И тем не менее он ее любил. И он не уехал.

И когда началась война в Афганистане, он, находясь за рубежом, видел много хроники, которую здесь не показывали, он был в возмущении, в бешенстве. Но первое, что он сказал, вернувшись домой: надо ехать выступать перед солдатами. У него такой возможности не оказалось, он очень скоро умер. Тем не менее импульс был именно таким.

Может ли SHAMAN стать новым Высоцким?

— Когда в России появится поэт, артист, который сможет так же искренне, как Владимир Высоцкий, выражать мысли народа и объединить вокруг себя людей?

— Он обязательно появится. Отец не единственный замечательный человек своего поколения. Но, безусловно, один из тех людей, кто действительно объединяет, цементирует нацию. Такие люди нужны.

Они приходят. Как правило, живут очень трудно. Но их пример остается в памяти людей. Возможно даже, что такой человек уже есть. И это не обязательно артист, возможно, представитель какой-то другой профессии. Может быть, священнослужитель. Или, например, политик. Такие люди нужны, они есть, надо уметь увидеть и услышать.

— Кто? Можете предположить?

— Не берусь, нет. Может быть, я не вижу, не знаю.

— Певец SHAMAN, прославившийся песнями «Я русский» и «Встанем», мог бы подойти на эту роль?

— Не берусь говорить. Думаю, что он востребован в связи с нынешними сложными событиями, в связи с тем, что страна сейчас переживает. Я не могу сказать, что он меня перевернул. Но мне лет много, а он человек молодой, и у него, наверное, еще всё впереди.

Я бы не брался ни предсказывать, ни оценивать, ни сравнивать его с теми фигурами, о которых мы говорили. Время покажет.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

— Депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев предложил составить «белый список» артистов, которые выступают в зоне СВО, в госпиталях. И предложил давать им преференции. Нужен ли такой список и должны ли быть преференции для артистов, поддерживающих спецоперацию, на ваш взгляд?

— Я считаю, что если люди это делают [поддерживают СВО, выступают перед бойцами], то совершенно точно не ради преференций. Наоборот, преференции могут привлечь, например, карьеристов. Я не знаю, какие преференции были, скажем, во время Великой Отечественной войны для артистов, которые ездили на фронт выступать. Они ездили точно не за званиями и не за преференциями.

Нет, я не думаю, что это правильная идея. Хотя к Николаю Бурляеву очень уважительно отношусь.

«Отменяют» ли Высоцкого на Западе?

— В Финляндии «Песня о друге» Высоцкого до недавнего времени была одним из хитов. В Черногории есть памятник Высоцкому. В Болгарии, в Польше были музеи Высоцкого. «Отменили» ли вашего отца на Западе на фоне «отмены» остальной русской культуры?

— В Польше музея уже фактически нет. Это был частный музей в городе Кошалине. Женщину, которая его создала, звали Марлена Зимна. Она поклонница творчества Высоцкого, много лет исследовала его творчество, собирала различные предметы, связанные с именем Высоцкого, в России и во Франции. На основании этой коллекции и создала музей Высоцкого в своей собственной квартире. Это была ее частная инициатива. Сейчас музея нет, поскольку его создательница умерла некоторое время назад. И вроде бы ставился вопрос о том, чтобы музей получил статус государственного. Но, насколько я знаю, это ничем не закончилось, по крайней мере нам об этом ничего не известно.

Та женщина устраивала фестивали памяти Высоцкого, в том числе кинофестивали, международные конференции, выставки. Приезжали люди из России, Европы, Америки, даже чуть ли не из Африки и Азии. Была и научная часть, и концертная очень активная.

Лично я в этом музее не был. А вот сотрудники московского дома-музея Высоцкого, которым я руковожу, выезжали. Вспоминают, что и коллекция была внушительная, и мероприятия интересные, серьезные. Я был на фестивале Высоцкого в Польше примерно три года назад. Там проходили два фестиваля Высоцкого — один в конце июля под открытым небом, а второй зимой, в Варшаве. Принимали меня хорошо, приглашали приезжать еще. Но пока больше ездить не получалось. А сейчас я даже не знаю, остались ли фестивали Высоцкого или нет. Если Чайковского «отменяют» на западе, то Высоцкого, вероятнее всего, «отменили» в Польше тоже.

Но, думаю, это временно. И отношение людей, которые любят Высоцкого, любят русскую культуру, сохранится. Культура русская никуда не денется, это часть мировой культуры. Я не верю в долговременность этого бойкота.

— Бываете ли в театре на Таганке? Осталось ли там что-то от прежней Таганки времен Высоцкого?

— Остались стены, осталось немного людей, которые помнят тот театр. Но того театра не осталось, сейчас всё другое. Театр и не может быть вечным. Нет, мне кажется, что прежней Таганки нет и не будет. Но будет что-то другое.

— Первая жена Андрея Миронова Екатерина Градова (1946–2021) незадолго до своей смерти признавалась в интервью, что сожалеет о разводе с Мироновым. Она предполагала, что не разведись она с ним, он не ушел бы из жизни так рано. У вашей мамы Людмилы Абрамовой (1939–2023) были аналогичные сожаления о разводе с Высоцким?

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Людмила Абрамова

— Тема ухода мамы из жизни очень сложная. Мама очень тяжело болела, ушла недавно. Для нашей семьи это отдельная трагедия...

По поводу расставания с отцом — нет, не жалела. Она ушла от него в свое время именно для того, чтобы он был свободен. Потому что он хотел другой жизни, вне нашей семьи. Он любил Марину Влади, и мама отошла в сторону. И он прожил жизнь так, как прожил. В этом смысле ни у него к моей маме, ни у мамы, насколько я понимаю, не было претензий при жизни.

— Кого из современных исполнителей слушают ваши дети?

— У меня дети очень разного возраста. Старшему будет в этом году 37 лет. А младшему через две недели исполнится четыре года. Поэтому слушают они разных исполнителей.

Старшие слушают и англоязычную, и нашу музыку, в том числе русский рок, бывают на концертах. Но я и не ставил себе задачу, чтобы они слушали только Высоцкого или играли на семиструнной гитаре. Но они знают, чьи они внуки, и очень неплохо знают творчество деда. Играть на гитаре умеют, но это не главное их умение.

— Расскажите, что увидят зрители на концерте по случаю 85-летия со дня рождения Владимира Высоцкого в Кремле.

Фото: Пресс-служба концерта «Дороги Высоцкого» Александр Домогаров

— Это музыкально-поэтическая программа. Прозвучат песни и стихи Высоцкого, исполнять будет Александр Домогаров, я, певица и композитор Амария, участвует симфонический оркестр.

Наше с Александром Домогаровым поколение, наверное, последнее, которое может сказать, что мы помним Высоцкого и ту эпоху. Великое время было. Великие поэты, художники, режиссеры...

Я хочу, чтобы отец мой присутствовал в жизни и следующих поколений тоже. «Дороги Высоцкого» — это же не о путешествиях по стране или по миру. Это о его дорогах к зрителю, слушателю. Когда он был жив, его не печатали, отменяли. Он искал пути быть услышанным. И сейчас время дорог Высоцкого к нам.

Вы спрашивали, кто мог бы прийти на замену Высоцкому... Помните, у отца есть такая строка: «Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие как часовые». Такие люди не ушли после своей физический смерти, они продолжают жить. Достоевский, Чехов, Шостакович, Тарковский, Высоцкий... Надо только уметь их услышать.