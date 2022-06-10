Новый «Дозор» Лукьяненко, цифровой Пушкин: итоги выставки «Красная площадь» Названы главные события завершившегося в Москве книжного фестиваля «Красная площадь»

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В Москве завершился VIII книжный фестиваль «Красная площадь», который проходил у стен Кремля с 3 по 6 июня. Гостями литературного праздника с участием более 400 российских издательств, представивших книги читателям, стали почти 200 тысяч человек. Онлайн-аудитория мероприятий фестиваля составила более 9 млн человек. Главные события «Красной площади» в 2022 году — в материале NEWS.ru.

Очередь к Донцовой и спор о любви Карениной к Вронскому

В рамках фестиваля прошли встречи с известными писателями: Павлом Басинским, Сергеем Шаргуновым, Сергеем Лукьяненко, Алексеем Сальниковым, Захаром Прилепиным и многими другими. Одним из наглядных проявлений читательского интереса стали очереди за автографом. Самую длинную автограф-сессию провела Дарья Донцова — она длилась три с половиной часа.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Захар Прилепин

Звёздными гостями фестиваля в этом году стали Светлана Крючкова, Валерий Баринов, Сергей Шакуров, Авангард Леонтьев, Михаил Пореченков, Дмитрий Певцов, Дмитрий Харатьян, Сати Спивакова, Любовь Казарновская, Шамиль Тарпищев, Евгений Ямбург, Павел Воля, Сергей Брилёв и другие.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Сергей Шакуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актер Сергей Шакуров Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Светлана Крючкова Фото: Артем Соболев/NEWS.ru. Светлана Крючкова Фото: Евгений Зуев/Пресс-служба книжного фестиваля «Красная площадь» Актёр Дмитрий Харатьян Фото: Евгений Зуев/Пресс-служба книжного фестиваля «Красная площадь». Актёр Дмитрий Харатьян Фото: Евгений Зуев/Пресс-служба книжного фестиваля «Красная площадь» Актёр Михаил Пореченков Фото: Евгений Зуев/Пресс-служба книжного фестиваля «Красная площадь». Актёр Михаил Пореченков Фото: Евгений Зуев/Пресс-служба книжного фестиваля «Красная площадь» Сати Спивакова Фото: Евгений Зуев/Пресс-служба книжного фестиваля «Красная площадь». Сати Спивакова

Писатель, литературовед Павел Басинский представил на Главной сцене новую книгу «Подлинная история Анны Карениной», которая вошла в число финалистов литературной премии «Большая книга».

Толстой был заворожён этой женщиной (Анной Карениной. — NEWS.ru)! А Вронский — что, собственно, он сделал, чего добился? И за что только такая интересная женщина полюбила такого неудачника? Но она не его любила, а его любовь к себе. Даже такой далёкий от морализаторства автор, как Набоков, писал, что любовь Анны и Вронского эгоистична. Потому что это страсть. А вот у Левина и Кити — наоборот. Их отношения не эгоистичны. Это и есть настоящая любовь, — рассказал Павел Басинский.

Сергей Лукьяненко, создатель вселенной «Дозоров», рассказал о новой серии «Изменённые» и пообещал, что скоро допишет новый «Дозор».

Фото: Евгений Зуев/Пресс-служба книжного фестиваля «Красная площадь» Сергей Лукьяненко

Из года в год Главная сцена становится также театральной площадкой. Театр «Современник» представил здесь постановку спектакля-концерта «Оттепель», а МХТ им. А. П. Чехова — новую работу режиссера Марины Брусникиной в цикле «Круг чтения» — булгаковский «Театральный роман».

На сцене «Красной площади» была исполнена музыкально-литературная программа «Василий Тёркин» в исполнении ансамбля «Рапсодия оркестра народных инструментов им. Н. П. Осипова» и народного артиста РФ Валерия Баринова. Театр Наций и народный артист РФ Авангард Леонтьев представили новый спектакль «Ваш А. Солженицын», вошедший в цикл «Наше всё...». Создатели спектакля решили сделать акцент на отрезке пути, пройденном автором с момента издания рассказа «Один день Ивана Денисовича» до получения в 1970 году Нобелевской премии.

Специальным событием стало выступление народного артиста России Сергея Шакурова с моноспектаклем «Полтава».

Правнук Чуковского, Воля и Прилепин

На площадке «Детская и учебная литература», занявшей четверть Красной площади, режиссёр Юрий Норштейн в течение нескольких дней подписывал книги всем желающим. На вопрос, как правильно доносить до юных читателей наследие мировой культуры, он ответил: «Читать детям сказки с хорошим концом, где добро побеждает зло».

Интерес посетителей выставки вызвало и открытое интервью с Дмитрием Чуковским, журналистом, сопредседателем премии им. Корнея Чуковского и правнуком писателя.

По большому счёту, у меня такое же представление о Корнее Ивановиче, как и у вас всех сидящих здесь. Я только чуть больше знаю, чуть больше слышал, чуть больше читал, — признался Дмитрий Чуковский.

Были названы 50 финалистов четвертого сезона Всероссийского литературного конкурса «Класс!». Из 123 произведений региональных победителей члены жюри — писатели Сергей Лукьяненко, Майя Кучерская, Ольга Славникова, Дмитрий Воденников, Марина Степнова, Нина Дашевская — выбрали 50 лучших рассказов. Осенью, 9–11 сентября все финалисты встретятся в Москве, чтобы познакомиться, принять участие в творческих мастерских и узнать имена шести победителей на церемонии награждения в рамках Московской международной книжной ярмарки.

В этом году на конкурс поступило очень много работ и чётче видны их достоинства и недостатки. Время от времени я себя щипала, испытывая читательское восхищение: «Нет, молодой человек, подросток просто не может написать такой текст!» Хочется увидеть лет через 10–15 этих ребят. Некоторые из них, кажется, сверходарённые! Я выписываю себе в книжечку такие имена, потом буду покупать их книги, – заметила Марина Степнова.

В шатрах площадки «Художественная литература» свои книги представили Захар Прилепин, Александра Маринина, Дарья Донцова. Павел Воля — телеведущий, артист Comedy Club — презентовал свой дебютный роман «Петтерсы. Дети океанов». По словам Воли, книга предназначена «для детей и для взрослых, которые остаются детьми».

На площадке «Нон-фикшен» были представлены первые десять томов полного собрания сочинений мыслителя, писателя, философа Александра Зиновьева.

Не выдержит изгнания кристально чистый русский человек, изгнания из своей страны, — заметила Ольга Зиновьева, вдова философа.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев представил свою книгу «Стресс рождает чемпионов. Загадки спортивной психологии». Автор рассказал, как психологическое состояние заставляет подготовленного атлета сдать выигрышные позиции или, наоборот, успешно выйти из безнадежной ситуации. Скульптор, народный художник РФ Александр Рукавишников рассказал о своей дебютной книге-автобиографии с интригующим называнием «Руководство по рукоприкладству».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев

В рамках деловой программы состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению предстоящего празднования 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина, которое провела заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. К очередному юбилею поэта запланировано проведение мероприятий по всей стране. Появится, к примеру, «Пушкин цифровой» — Институт русской литературы оцифрует рукописное наследие поэта и отреставрирует более 20 редких памятников литературы.

Одним из самых ярких мероприятий деловой программы стала презентация книги экс-советника президента Владимира Путина (2000–2011), бывшего руководителя службы протокола президента СССР Михаила Горбачёва и президента России Бориса Ельцина Владимира Шевченко «О времени и о себе. Размышления на избранные темы».

Это не мемуары, а размышления над теми фрагментами жизни, которые мы переживали, — так обозначил Владимир Николаевич жанр своей книги.

Здесь же состоялась церемония объявления и награждения победителей 32-го сезона крупнейшего общероссийского профессионального конкурса «Лучшие книги года» и были названы лауреаты и дипломанты в 12 тематических номинациях.