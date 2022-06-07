«Дети очень просили»: юморист Павел Воля раскрыл детали дебютного романа Шоумен Павел Воля объяснил, зачем написал детскую книгу и кто её настоящие авторы

Фото: Евгений Зуев

Презентация книги Павла Воли «Петтерсы. Дети океанов»

Телеведущий, резидент Comedy Club Павел Воля представил в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» свой дебютный роман «Петтерсы. Дети океанов». По словам артиста, сказка предназначена «для детей и для взрослых, которые остаются детьми». На встрече с читателями шоумен рассказал о роли своей жены, известной спортсменки и телеведущей Ляйсан Утяшевой в появлении книги и о том, кто стал прототипами главных героев.

Павел Воля признался, что идея истории, которая позже легла в основу сюжета книги, родилась у него во время семейного отдыха на берегу океана с женой Ляйсан Утяшевой и детьми — сыном Робертом и дочерью Софией. Роберту тогда было четыре года, Софии — два (сейчас им девять и семь лет).

Кто-то из нас — я или Ляйсан (за давностью времени уже не помню) — сказал: «Вот существует сказка о Маугли — мальчике, воспитанном в джунглях. А почему нет сказки о ребёнке, который был бы воспитан в воде? Если мы с тобой сейчас куда-то денемся, то наших детей смогли бы воспитать дельфины», — поделился на встрече с читателями Павел Воля.

С того дня, рассказал Павел, в его семье зародилась традиция рассказывать детям каждый вечер перед сном историю про мальчика, девочку и стаю дельфинов. Повороты сюжета рождались часто в формате экспромта. А потом дети попросили Волю написать книгу об этих приключениях.

Я и не думал издавать книгу. Но Роберт и Софийка очень просили. К тому же я придерживаюсь правила: если у тебя есть возможность что-то сделать по жизни, то возьми и сделай. Не люблю чувство, когда прошло время и ты жалеешь: «Блин, а что ж я не сделал?!» — признался Павел Воля.

Фото: Евгений Зуев Презентация книги Павла Воли «Петтерсы. Дети океанов»

Так как опыта написания художественных произведений у шоумена не было, он обратился за помощью к друзьям — филологу Евгению Иноземцеву и историку Константину Коломийцу.

С Женькой Иноземцевым мы оба из Пензы, учились сначала в школе в одном классе, а позже — в одной группе педагогического института. Мы вместе переехали в Москву искать своё счастье. И оба нашли. Женёк стал прекрасным автором, пишет шутки и сценарии, работает в Comedy Club Production. А с Костей Коломийцем жили в одном доме, знакомы с трёх лет, — рассказал Павел Воля.

Артист объяснил друзьям, что у него «есть задумка сказки, но не хватает сюжета и исторической базы». Дорабатывали книгу уж втроём. Иллюстрации к роману создал художник Никита Голубев. По словам Павла Воли, тот «делал чуть ли не по 200 версий каждой иллюстрации, около 700 вариантов обложек, всех героев собрал в своей голове».

На обложке красуется мое имя. Но книга на самом деле — плод коллективного и семейного творчества, — отметил юморист.

События в романе «Петтерсы. Дети океанов» происходят в конце XIX века. Мать мальчика Майкла и девочки Эйши — по специальности биолог — уезжает в экспедицию в Полинезию изучать местную флору и фауну. Дети остаются со своим отцом Джорджем в родном городке Пензанс, однако вскоре начинают сильно скучать и отправляются на поиски матери.

Фото: Евгений Зуев Презентация книги Павла Воли «Петтерсы. Дети океанов»

Павел Воля не стал скрывать, что прототипами Майкла и Эйши стали его собственные дети Роберт и София. Автор позиционирует роман как книгу для семейного прочтения. Точнее, «для детей и для взрослых, которые хотят оставаться детьми».

Шоумен гордится тем, что у книги, которая вышла в свет в издательстве «Рипол классик» весной 2022 года, уже появились поклонники разного возраста.

Прочитав комментарий «Я девочка семидесяти лет, и мне очень понравилась ваша книга», я понял, что слоган выбран нами правильно, — резюмировал артист.

Книга Павла Воли вышла также в аудиоверсии на международном сервисе Storytel. Её героев озвучили актёры Сергей Бурунов, Григорий Перель, Кирилл Радциг, Николь Плиева, шоумен Гарик Харламов, видеоблогер Карина Кросс и другие.