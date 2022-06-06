Голикова рассказала о судьбе «дворцов» ПФР Голикова заявила, что «дворцы» ПФР отдадут под больницы после объединения фондов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Голикова

Освободившиеся после объединения Пенсионного фонда с Фондом социального страхования здания отдадут под стационары или бюро медико-социальной экспертизы, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

Нас часто спрашивают о «дворцах» Пенсионного фонда. После объединения ПФР и Фонда соцстрахования высвободившиеся административные здания в регионах будут переданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы, — сказала вице-премьер.

Правительство России ранее внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который предусматривает объединение Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в Социальный фонд России. Деятельность новой организации будет подотчётна наблюдательному совету, в состав которого войдут представители обеих палат российского парламента, профсоюзов и работодателей, сообщается на сайте кабмина.

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о преимуществах Социального фонда России, в частности об установлении единого тарифа страховых взносов, которые работодатели перечисляют за работников на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.