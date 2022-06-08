«Нам за него обидно»: Захарова о конфузе посольства США с именем Пушкина Захарова: нам обидно за Пушкина, которого посольство США в Москве назвало Иваном Сергеевичем

Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ обидно за Александра Пушкина. По ее словам, возможно, сотрудники американской дипмиссии имели в виду Ивана Тургенева. Так дипломат прокомментировала конфуз работников посольства, назвавших выдающегося русского поэта Иваном Сергеевичем, пишет РИА Новости. Дипломаты США допустили оплошность, опубликовав поздравление с 223-й годовщиной со дня рождения писателя.

Я не могу пройти мимо этого и специально для наших так называемых партнеров рассказываю, что Пушкина зовут Александр Сергеевич, не Иван Сергеевич. Иван Сергеевич — это Тургенев. Или вы, может быть, Шмелева имели в виду, высокоинтеллектуальные наши друзья? — сказала Захарова.

Она напомнила, что в день рождения Пушкина в мире празднуется еще и День русского языка.

Накануне посольство США в Москве опубликовало сообщение в Telegram, в котором поздравило с днем рождения Ивана Сергеевича Пушкина. В дипмиссии также заявили, что в Соединенных Штатах Америки его ценят и уважают. На площади Вашингтона в честь поэта установлен памятник, его имя носят институт в Висконсине и галерея искусств в Нью-Мехико.

Впоследствии дипмиссия исправила ошибку в имени Пушкина.