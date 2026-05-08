08 мая 2026 в 09:56

Прилепин ответил на вопрос о политической деятельности на фоне контракта

Прилепин заявил, что остается в политике наряду с военной службой

Захар Прилепин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Писатель и офицер Росгвардии Захар Прилепин в беседе с РИА Новости заявил, что остается действующим политическим деятелем, несмотря на заключенный военный контракт. По его словам, служба в Донбассе не делает его менее значимым политиком, чем депутаты Госдумы.

Я так или иначе остаюсь действующим политическим деятелем. Политик — это человек, который осмысляет текущую политическую деятельность и так или иначе на нее влияет. Я думаю, что влияние мое так или иначе имеет место, потому что у меня работает команда на самых разных направлениях, — отметил он.

Прилепин добавил, что у него есть представители в Госдуме, общественной, медийной, культурной сферах, а также в МЧС. Все это в совокупности писатель воспринимает как деятельность в сфере большой политики. Писатель также отметил, что военное командование не запрещает ему вести личный блог и делать высказывания на политические темы.

В январе 2023 года Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в Донбасс. В ноябре 2025 года он заключил новый контракт — уже с Добровольческим корпусом — и вернулся в зону проведения СВО.

Ранее Прилепин заявил, что подразделение «Родня», в котором служит его 21-летний сын Игнат, демонстрирует очень хорошие результаты при выполнении боевых задач в зоне спецоперации. По его словам, молодой человек «начинает понимать, для чего он родился».

