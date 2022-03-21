«Горькая история»: друг Хаматовой прокомментировал её отъезд из России

Советский и российский режиссёр-мультипликатор Юрий Норштейн («Ёжик в тумане») заявил NEWS.ru, что с отъездом народной артистки РФ Чулпан Хаматовой страна потеряла очень талантливую актрису. Он назвал себя другом уехавшей в Латвию звезды и выразил сожаление из-за того, что в ближайшее время не сможет увидеться с ней. Решение Чулпан Хаматовой покинуть Россию 80-летний Норштейн охарактеризовал как «очень горькую, больную историю».

Это очень горько, что Чулпан уехала. Больная история. Мы с ней дружим. Жаль, что не сможем в ближайшее время увидеться. Страна потеряла очень талантливую актрису. Потеряют зрители, потеряют театры. Чулпан была правой и левой рукой Жени Миронова в Театре Наций, они были фантастической парой. Вспомните их спектакли по Шукшину, про Горбачёва. И что теперь с этими постановками будет? — сказал Норштейн.

Советский и российский режиссёр-мультипликатор Юрий Норштейн Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ранее заслуженный артист России Сергей Юшкевич рассказал NEWS.ru о проблемах, с которыми столкнулся театр «Современник» в связи с решением актрисы Чулпан Хаматовой покинуть страну. По его словам, из-за отъезда артистки в театрах, где шли спектакли с её участием, «всё посыпалось». Юшкевич предположил, что «у Чулпан поменялись приоритеты и для неё гражданская позиция стала важнее профессионального долга».

Председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов в беседе с NEWS.ru оценил решение Чулпан Хаматовой переехать из России в Латвию. По его словам, она и другие звёзды могли критиковать спецоперацию России на Украине за деньги. Сейчас на них будет клеймо предателя, хотя они явно этого не ожидали, считает глава организации.

20 марта актриса и учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова подтвердила, что в настоящее время живёт в своём доме в латвийской деревне. Решение о том, что пока не вернётся в Россию, она приняла после зарубежного отпуска. Актриса призналась, что имеющихся денег ей хватит на три-четыре месяца.