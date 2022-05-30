«Вряд ли он нужен классной команде»: Тарпищев о перспективах Дзюбы Шамиль Тарпищев заявил, что Артем Дзюба вряд ли нужен классной команде

Артём Дзюба / Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на уход нападающего Артема Дзюбы из «Зенита», сообщает РИА Новости. По мнению специалиста, форвард вряд ли нужен классной команде.

Он хорош там, где нет ровности и мастерства состава. Когда есть классные игроки, что может сделать Дзюба? У него же нет такого индивидуального мастерства, чтобы он на высоком уровне мог много забивать или много отдавать, — заявил Тарпищев.

Глава ФТР также отметил, что форвард слабоват при приличном прессинге. Тарпищев не уточнил, где Дзюба мог бы продолжить карьеру.

33-летний нападающий объявил об уходе из «Зенита» 22 мая. Футболист выступал за команду с 2015 года, вместе с сине-бело-голубыми он четыре раза стал чемпионом России, выиграл два Кубка и четыре Суперкубка страны.