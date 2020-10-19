Памятник режиссёру Марку Захарову установили на Новодевичьем кладбище

https://static.news.ru/photo/a6e54fbc-1204-11eb-9d4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

На Новодевичьем кладбище 19 октября прошла торжественная церемония открытия памятника режиссёру, народному артисту СССР Марку Захарову, следует из сообщения пресс-службы театра «Ленком Марка Захарова».

Так, монумент представляет собой композицию, изображающую два полотна сценического занавеса, в середине которой расположен крест. Памятник выполнен из природного камня и бронзы скульптором Александром Рукавишниковым, передаёт ТАСС. По его словам, он «постарался воспроизвести лаконичность, лёгкость, романтичность, характерные для творчества Захарова».

Марк Захаров скончался 28 сентября 2019 года в возрасте 85 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что мемориал в Ельце, посвящённый погибшим в годы Великой Отечественной войны, был осквернён группой детей от 7 до 17 лет.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что пять детей водили хоровод вокруг Вечного огня, жгли венки, бросали в огонь окурки и справляли нужду. Личности правонарушителей установлены.