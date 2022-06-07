Писатель предрек всплеск интереса к «Войне и миру» после запрета на Украине Писатель Лукьяненко предрек всплеск интереса к «Войне и миру» после запрета для украинских школьников

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Исключение известного произведения классика русской литературы Льва Толстого «Война и мир» из школьной программы на Украине является очередной глупостью, которую делают в этой стране, заявил NEWS.ru писатель Сергей Лукьяненко. Он не исключил, что данный запрет, наоборот, вызовет еще больший интерес к роману со стороны украинских школьников.

Исключать одно из самых великих произведений мировой литературы из школьной программы — это только не уважать собственных детей, собственное образование. С другой стороны, скажем так, мы по опыту знаем, что любой запретный плод становится куда интереснее. Может быть, «Войну и мир» прочтут даже больше школьников, — сказал Лукьяненко.

Ранее заместитель министра образования Украины Андрей Витренко заявил, что в ведомстве окончательно решили исключить из школьной программы роман Толстого «Война и мир» и другие произведения, воспевающие русские войска. При этом он подтвердил, что пока не принято окончательное решение относительно того, кого именно из российских писателей исключат из программы зарубежной литературы.