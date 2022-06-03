Лучшие книги у стен Кремля: кадры открытия фестиваля «Красная площадь»

3 июня в самом центре Москвы, у стен Кремля, открылся крупнейший в России книжный фестиваль «Красная площадь». В этом году он проводится уже в восьмой раз и продлится до 6 июня.

Во время своего выступления на церемонии открытия праправнук Льва Толстого, советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой отметил важность роли писателей, которые «создают смыслы» в современном мире. Он подчеркнул, что «наша страна и мир сегодня нуждаются именно в этом — в создании подлинных, понятных смыслов». Толстой рассказал о поддержке литературы президентом, правительством и людьми. По словам советника президента по культуре, «нам очень нужны новые читатели, и они как раз воспитываются на таких фестивалях, как „Красная площадь“».

На VIII книжном фестивале «Красная площадь» более 400 отечественных издательств представят около 100 тысяч наименований в различных жанрах литературы. В самом центре столицы будут работать десятки площадок, где запланирована масса мероприятий: встречи с писателями, выставки, концерты, лекции.

Кадры открытия фестиваля «Красная площадь» в 2022 году — в галерее NEWS.ru.