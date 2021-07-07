Меньшов и другие: кто из звёзд умер в третью волну коронавируса

Число умерших от коронавируса в России продолжает расти. COVID-19 не щадит никого, и среди его жертв немало известных людей. NEWS.ru вспомнил, кто из российских звёзд ушёл из жизни в третью волну пандемии.

Кинорежиссёр Владимир Меньшов скончался в больнице 5 июля. Его похоронят 8 июля на Новодевичьем кладбище в Москве.

1 июля СМИ сообщили о смерти 60-летней актрисы сериала «Счастливы вместе» Натальи Смирновой. 29 июня умер режиссёр клипов остающейся в коме певицы МакSим Вадим Шатров, у мужчины было поражено 55% лёгких. 28 июня ушёл из жизни 76-летний основатель и вокалист шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов, причина смерти — мерцательная аритмия на фоне COVID-19. 26 июня не стало актрисы из сказки «Двенадцать месяцев» Натальи Поповой: врачи подключили её к аппарату ИВЛ, но даже это не смогло её спасти.

6 июня певица Татьяна Буланова поделались печальной новостью о смерти близкого друга, актёра сериала «Улицы разбитых фонарей» Артёма Анчукова. 40-летний мужчина не справился с последствиями заражения коронавирусной инфекцией.

7 мая художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз сообщил о том, что в больнице в Коммунарке оборвалась жизнь 74-летнего народного артиста РФ Владимира Качана. Покойный был известен и как артист, и как автор песен. Именно в его исполнении широкую известность получила «Песня кавалергарда» из кинофильма «Звезда пленительного счастья».

6 июля в России зафиксировали новый антирекорд по числу умерших от COVID-19: количество летальных случаев за сутки возросло на 737. Такого не фиксировали с начала пандемии. За всё время от коронавирусной инфекции умерли 139 316 пациентов.