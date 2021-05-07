«Кавалергарды, век недолог»: умер Владимир Качан

https://static.news.ru/photo/4c7d36da-af51-11eb-9359-96000091f725_660.jpg Владимир Качан Фото: vk.com/v_kachan

Народный артист России Владимир Качан скончался на 74-м году жизни от коронавируса, сообщил «Интерфаксу» художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз.

Владимир Качан скончался в Коммунарке от коронавируса, — сказал собеседник агентству.

Как отметил Райхельгауз, Качан был ведущим артистом театра, одним из основателей «Школы современной пьесы». Также известен как автор песен и актёр кино. Именно в его исполнении получила широкую известность «Песня кавалергарда» из кинофильма «Звезда пленительного счастья».

Ранее сообщалось, что народный артист Российской Федерации Михаил Багдасаров скончался в возрасте 75 лет. Багдасаров являлся знаменитым дрессировщиком хищников. Он умер из-за осложнений, связанных с коронавирусом. По словам сына артиста Артура, ему неизвестно о том, что у отца был выявлен коронавирус. Дрессировщик подчеркнул, что ничто не предвещало смерти: у Багдасарова не возникало жалоб на здоровье, кроме бронхита.