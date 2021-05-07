«Кавалергарды, век недолог»: умер Владимир Качан

Народный артист России Владимир Качан скончался на 74-м году жизни от коронавируса, сообщил «Интерфаксу» художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз.
Владимир Качан скончался в Коммунарке от коронавируса, — сказал собеседник агентству.
Как отметил Райхельгауз, Качан был ведущим артистом театра, одним из основателей «Школы современной пьесы». Также известен как автор песен и актёр кино. Именно в его исполнении получила широкую известность «Песня кавалергарда» из кинофильма «Звезда пленительного счастья».
Ранее сообщалось, что народный артист Российской Федерации Михаил Багдасаров скончался в возрасте 75 лет. Багдасаров являлся знаменитым дрессировщиком хищников. Он умер из-за осложнений, связанных с коронавирусом. По словам сына артиста Артура, ему неизвестно о том, что у отца был выявлен коронавирус. Дрессировщик подчеркнул, что ничто не предвещало смерти: у Багдасарова не возникало жалоб на здоровье, кроме бронхита.