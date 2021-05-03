Багдасаров-младший назвал возможную причину смерти отца

https://static.news.ru/photo/b376ff60-acc7-11eb-87cf-96000091f725_660.jpg Артур Багдасаров Фото: artur_bagdasarov_official/instagram.com

Известного дрессировщика Михаила Багдасарова за неделю до смерти госпитализировали в больницу с бронхитом. Сын народного артиста Артур Багдасаров рассказал «360», что у его отца не было серьёзных проблем со здоровьем.

По словам Артура, ему неизвестно о том, что у отца был выявлен коронавирус. Дрессировщик подчеркнул, что ничто не предвещало смерти: у Багдасарова не возникало жалоб на здоровье, кроме бронхита.

Коронавируса у него не было. Его забрали с бронхитом неделю назад. Не болел, ничего у него не было. Абсолютно здоровый человек. Не было такого, чтобы он долго болел, или ещё чего-то. Буквально недавно мы были на гастролях в Кисловодске. Он приезжал, и мы открывали звезду перед цирком, — сказал сын артиста.

Пока семье не сообщили о том, какой диагноз был у дрессировщика. Болел ли дрессировщик ковидом, семье так и не сказали. Его сразу же положили в реанимацию, где он лежал всё это время.

Ранее стало известно, что народный артист Российской Федерации Михаил Багдасаров скончался в возрасте 75 лет. В пресс-службе Росгосцирка заявили, что мужчина умер из-за осложнений, связанных с коронавирусом. Другие подробности не приводятся.

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что памятную табличку могут установить на доме Багдасарова в Москве, если поступят такие обращения от его коллег и жителей дома.