Народный артист России Багдасаров умер от коронавируса

https://static.news.ru/photo/856c0024-acbe-11eb-814c-96000091f725_660.jpg Михаил Багдасаров Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Народный артист Российской Федерации Михаил Багдасаров скончался в возрасте 75 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгосцирка.

Багдасаров являлся знаменитым дрессировщиком хищников. Он умер из-за осложнений, связанных с коронавирусом. Другие подробности не приводятся.

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что памятную табличку могут установить на доме Багдасарова в Москве, если поступят такие обращения от его коллег и жителей дома.

Багдасаров стал работать в цирке униформистом в 16 лет, вместе с ним там трудились дрессировщики Маргарита Назарова и Константин Константиновский. Назарова включила Багдасарова в свою группу, где он обучался и работал в течение десяти лет, после чего, в 1973 году, стал давать самостоятельные выступления.

За большие заслуги в области искусства Багдасарову было присвоено почётное звание народного артиста России. Также он обладал званием «Заслуженный артист России».

Ранее сообщалось, что заслуженный артист России, режиссёр и актёр Театра Советской армии Виталий Стремовский скончался. К его смерти привело заражение коронавирусной инфекцией. Артисту было 73 года. О трагическом событии на официальной странице в социальной сети рассказал его сын Илья. По словам наследника, актёр умер в ночь на пятницу, 19 марта.