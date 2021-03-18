Заслуженный артист РФ Стремовский умер от коронавируса

https://static.news.ru/photo/bb3e3442-8883-11eb-8ece-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com

Заслуженный артист России, режиссёр и актёр Театра Советской армии Виталий Стремовский скончался. К его смерти привело заражение коронавирусной инфекцией нового типа. Артисту было 73 года. О трагическом событии на официальной странице в социальной сети рассказал его сын Илья.

По словам наследника, актёр умер в ночь на пятницу, 19 марта.

К сожалению, должен сообщить, что сегодня ночью папа умер. Он болел ковидом, и организм не справился, — написал Илья Стремовский на странице отца в Facebook.

Дата и место прощания будут определены позже.

Стремовский родился в 1947 году. Он окончил Школу-студию МХАТ. Устроился на службу в Театр Советской армии в 1972 году. Позднее получил режиссёрское образование и поставил несколько спектаклей.

Как ранее передавал NEWS.ru, актёр Александр Казимиров умер в Одессе. Ему было 76 лет. О смерти коллеги рассказал актёр Одесского академического театра кукол Юрий Ющенко.