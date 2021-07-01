Актриса сериала «Счастливы вместе» Наталья Смирнова умерла от COVID-19

Актриса сериала «Счастливы вместе» Наталья Смирнова умерла в возрасте 60 лет, передаёт портал «Кино-театр.ру». По информации «Российской газеты», ссылающейся на журналиста Олега Перанова, артистка скончалась от COVID-19.
Она
Ранее стало известно, что советского и российского актёра и музыканта Петра Мамонова доставили в реанимацию с COVID-19. Об этом рассказала его супруга Ольга Мамонова. По предварительным данным, Мамонова госпитализировали 27 июня. Артист является основателем и лидером рок-группы «Звуки Му». 14 апреля исполнитель отметил 70-летие.
Накануне сообщалось, что знакомый российской певицы Марины Абросимовой (МакSим) и режиссёр её клипов Вадим Шатров скончался от COVID-19. У мужчины было 55-процентное поражение лёгких.