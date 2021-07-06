Юрист рассказала, как поделят стомиллионное наследство Меньшова

Юрист Жанна Маргулис рассказала, кому достанется стомиллионное наследство покойного российского режиссёра Владимира Меньшова. Если артист не оставил завещание, то имущество будет поделено между супругой и дочерью, передаёт Teleprogramma.pro.

Супруга Владимира Меньшова Вера Алентова получает половину, а вторая половина делится между ней и их дочерью Юлией, — пояснила юрист.

Наследство режиссёра оценили примерно в 100 млн рублей, передавало «Вокруг ТВ». В него входит трёхкомнатная квартира в Олимпийской деревне в Москве, а также апартаменты в центре столицы. Речь идёт о квартире на 3-й Тверской-Ямской улице, где Меньшов доживал свои годы с супругой Верой Алентовой.

Кроме того, у кинорежиссёра была загородная недвижимость. Вокруг дачи, расположенной недалеко от села Игнатово в Подмосковье, есть большая приусадебная территория.

Как выяснил NEWS.ru, на Меньшова также записаны 52% ООО «Киностудия «Жанр», которое функционирует и имеет оборот, но прибыли практически не приносит.

Владимир Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. Россиянам он известен как режиссёр культовых советских фильмов. Он снял такие киноленты, как «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и другие. Владимир Валентинович был членом Союза кинематографистов РФ, а также лауреатом множества премий, среди которых «Оскар» и Госпремия СССР.

Ранее сообщалось, что у покойного режиссёра есть внебрачный сын. О его существовании вспомнили поклонники культурного деятеля. Мальчика родила актриса Людмила Туева, с которой актёр встречался во время расставания с законной супругой Верой Алентовой.