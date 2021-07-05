Режиссёр Владимир Меньшов умер от коронавируса

Российский актёр, кинорежиссёр и сценарист Владимир Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции, сообщили в «Мосфильме».

Киноконцерн «Мосфильм» и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушёл из жизни. <...> Коллектив «Мосфильма» выражает глубокие соболезнования коллегам, родным и близким, — говорится в сообщении.

Отмечается, что о дате и времени прощания с кинорежиссёром станет известно позже.

Ранее о заражении Меньшова сообщили в пресс-службе «Справедливой России — За правду». Говорилось, что он должен был присутствовать на предвыборном съезде, но не смог из-за болезни. Меньшов был кандидатом от партии на выборах в Госдуму и вошёл в общефедеральную часть списка.

Россиянам Меньшов известен как режиссёр культовых советских фильмов. Он снял такие киноленты, как «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и другие. Владимир Валентинович является народным артистом РСФСР, членом Союза кинематографистов РФ, а также лауреатом множества премий, среди которых «Оскар» и Государственная премия СССР.