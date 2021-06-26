81-летний режиссёр и актёр Владимир Меньшов заразился коронавирусной инфекцией. Об этом журналистам ТАСС сообщили в пресс-службе «Справедливой России — За правду».

Меньшов заболел ковидом в лёгкой форме, — рассказал собеседник агентства.

Режиссёр должен был присутствовать на предвыборном съезде «Справедливой России — За правду», но не смог из-за болезни. Меньшов является кандидатом от справделивороссов на выборах в Госдуму. Он вошёл в общефедеральную часть списка, состоящую из пяти фамилий.

Режиссер снял такие фильмы, как «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и другие.

Ранее в Москве скончался режиссёр документального кино Сергей Литовец, который был заражён коронавирусом. Ему было 58 лет. С 12 апреля он боролся с вирусом в реанимации, но не справился.

В декабре 2020 года на территории Латвии от коронавируса умер известный китайский режиссёр Ким Ки Дук. Ему было 59 лет.