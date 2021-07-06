Поклонники Меньшова вспомнили о его внебрачном сыне

У покойного режиссёра Владимира Меньшова есть внебрачный сын. О его существовании вспомнили поклонники культурного деятеля. Мальчика родила актриса Людмила Туева, с которой актёр встречался во время расставания с законной супругой Верой Алентовой, передаёт KP.RU.

В браке с народной артисткой Меньшов пробыл более 50 лет. Однако в их отношениях не всегда всё было гладко — паре пришлось столкнуться с периодом расставания. Возлюбленные расходились на четыре года. Известно, что в этот период режиссёр «закрутил» роман с Туевой, которая была моложе его на девять лет.

Построить семью у них так и не получилось, однако в 1977 году актриса родила сына Александра. Поклонники и журналисты полагали, что отец мальчика — Меньшов, однако режиссёр информацию не подтверждал. Только в 2017 году он пришёл на программу телеведущего Бориса Корчевникова, где вскрылась вся правда. Сначала Меньшов заявил, что никакого Александра не знает, однако впоследствии оказалось, что информация о внебрачном сыне может быть правдой.

От сына не отказываюсь, но его зовут не Александр, а Николай, — сказал тогда Меньшов.

Владимир Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. Россиянам он известен как режиссёр культовых советских фильмов. Он снял такие киноленты, как «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и другие. Владимир Валентинович был членом Союза кинематографистов РФ, а также лауреатом множества премий, среди которых «Оскар» и Госпремия СССР.

Ранее сообщалось, что режиссёр до последнего не хотел ехать в больницу. При этом его супруга Вера Алентова заподозрила у него коронавирус ещё в мае, после празднования Дня Победы. Тогда врачи не подтвердили диагноз.