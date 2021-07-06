Актриса Вера Алентова заподозрила, что у её супруга Владимира Меньшова коронавирус, ещё в мае, после празднования Дня Победы. Народная артистка РФ заметила у режиссёра повышенную температуру, однако врачи диагноз не подтвердили. Но даже когда медики обнаружили болезнь, Меньшов отказывался госпитализироваться, пишет «MK».

У народного артиста РСФСР тогда без причин поднялась температура до 37,4. Актриса вызвала медиков, которые направили деятеля культуры в амбулаторный КТ-центр. После проверки лёгких диагноз не подтвердился.

Через месяц у Владимира Валентиновича снова поднялась температура. Тогда уже врачи зафиксировали 37,7. Сатурация упала до 94. Меньшов до последнего не хотел ехать в больницу, но уже на следующий день сатурация снизилась до 89, и режиссёра госпитализировали.

Тем временем Алентова продолжает бороться с коронавирусом. В настоящий момент подробности её состояния не разглашаются.

Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. Россиянам он известен как режиссёр культовых советских фильмов. Он снял такие киноленты, как «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и другие. Владимир Валентинович был членом Союза кинематографистов РФ, а также лауреатом множества премий, среди которых «Оскар» и Госпремия СССР.

Известно, что Меньшова похоронят 8 июля на Новодевичьем кладбище в Москве.