Стало известно, где похоронят Владимира Меньшова

Российского актёра, кинорежиссёра и сценариста Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Где похоронят известного режиссёра, стало известно источнику ТАСС в сфере культуры.

В настоящий момент дата похорон пока неизвестна . Эту информацию сообщат позднее.

Владимир Валентинович скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. Россиянам Меньшов известен как режиссёр культовых советских фильмов. Он снял такие киноленты, как «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и другие. Владимир Валентинович является народным артистом РСФСР, членом Союза кинематографистов РФ, а также лауреатом множества премий, среди которых «Оскар» и Государственная премия СССР.

Ранее российский актёр Александр Михайлов в беседе с NEWS.ru высказался о покойном режиссёре Владимире Меньшове. Артист, который сыграл главную роль в одном из самых известных фильмов Меньшова «Любовь и голуби», признался, что кончина кинорежиссёра для него стала мощнейшим ударом.