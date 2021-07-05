«Удар мощнейший»: Михайлов отреагировал на смерть Меньшова

Российский актёр Александр Михайлов в беседе с NEWS.ru высказался о покойном режиссёре Владимире Меньшове. Артист, который сыграл главную роль в одном из самых известных фильмов Меньшова «Любовь и голуби», признался, что кончина кинорежиссёра для него стала мощнейшим ударом.

Это большая трагедия. Ушёл из жизни уникальный режиссёр, художник, гражданин со своей ярко выраженной позицией. Мы с ним дружили больше 40 лет. Конечно, для меня это удар мощнейший, — сказал Михайлов.

Актёр вспомнил, как вместе с Владимиром Валентиновичем преподавал во Всероссийском государственном институте кинематографии имени Герасимова (ВГИК). Со скорбью Александр Яковлевич заметил, что Меньшов был глубочайшим человеком и уникальной личностью.

Володя — совершенно уникальная личность. Глубокий. Он был настоящий гражданин и чувствовал боль нашей родины, нашей России. Поэтому потеря огромная. Мне Володя напоминал своей позицией Василия Макаровича Шукшина. Тоже он был больной душой, больной — в хорошем смысле, — пояснил актёр.

Михайлов рассказал, что не сможет приехать на похороны друга. По его словам, он сейчас «повязан» под Севастополем. Что касается коронавируса, от последствий которого скончался Меньшов, Александр Яковлевич признался, что уже переболел COVID-19 перед Новым годом. Актёр пока не вакцинировался и затруднился ответить на вопрос, планирует ли делать прививку.

Александр Михайлов работал с Меньшовым над фильмом «Любовь и голуби». Он исполнил роль Василия Кузякина.

Меньшов запомнился также такими фильмами, как «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и другими.

Ранее в киностудии «Мосфильм» сообщили, что Владимир Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. О дате и времени прощания с кинорежиссёром станет известно позже.