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Информация о госпитализации актрисы Алентовой подтвердилась

10:19, 29 июня 2021
Вера Алентова Вера Алентова Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Народная артистка РФ Вера Алентова госпитализирована в Москве, у неё выявлен коронавирус. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВГИКа.

Ранее СМИ сообщили, что актрису поместили в одну из столичных клиник с подозрением на COVID-19.

Информация подтвердилась, — сказали представители ВГИКа.

Алентова известна российской публике по ролям в таких фильмах, как «Москва слезам не верит», «Завтра была война», «Ширли-мырли» и другим.

Ранее 81-летний режиссёр и актёр Владимир Меньшов, который является мужем Алентовой, заразился коронавирусной инфекцией. Он должен был присутствовать на предвыборном съезде «Справедливой России — За правду», но не смог приехать из-за болезни. Меньшов является кандидатом от справедливороссов на выборах в Госдуму.

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