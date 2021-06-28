Стала известна причина смерти актрисы из сказки «Двенадцать месяцев»

Советская и российская актриса театра-фестиваля «Балтийский дом» Наталья Попова, известная по сказке «Двенадцать месяцев», умерла от коронавирусной инфекции, заявили её близкие в беседе с порталом «Мойка78». Они добавили, что недуг протекал тяжело и с осложнениями.

По их словам, артистка заболела около месяца назад. Позже её госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. О дате похорон пока неизвестно. Поповой не стало 26 июня.

Она вошла в труппу театра-фестиваля «Балтийский дом» в 1975 году. Карьеру актрисы юная Наталья успешно сочетала с преподавательской деятельностью. Её ученики — выпускники актёрского факультета Института культуры и искусств в Санкт-Петербурге. Одной из самых известных её ролей в кино стала падчерица в фильме-сказке «Двенадцать месяцев». Кроме того, она известна по кинолентам «Наш бронепоезд», «Тамбовская волчица», «Врача вызывали?», «Скандальное происшествие» и другим.