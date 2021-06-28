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Стала известна причина смерти актрисы из сказки «Двенадцать месяцев»

12:59, 28 июня 2021
Наталья Попова Наталья Попова Фото: Кадр из фильма 12 месяцев

Советская и российская актриса театра-фестиваля «Балтийский дом» Наталья Попова, известная по сказке «Двенадцать месяцев», умерла от коронавирусной инфекции, заявили её близкие в беседе с порталом «Мойка78». Они добавили, что недуг протекал тяжело и с осложнениями.

По их словам, артистка заболела около месяца назад. Позже её госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. О дате похорон пока неизвестно. Поповой не стало 26 июня.

Она вошла в труппу театра-фестиваля «Балтийский дом» в 1975 году. Карьеру актрисы юная Наталья успешно сочетала с преподавательской деятельностью. Её ученики — выпускники актёрского факультета Института культуры и искусств в Санкт-Петербурге. Одной из самых известных её ролей в кино стала падчерица в фильме-сказке «Двенадцать месяцев». Кроме того, она известна по кинолентам «Наш бронепоезд», «Тамбовская волчица», «Врача вызывали?», «Скандальное происшествие» и другим.

Ранее сообщалось, что умер сыгравший царя Ивана III актёр Леонид Топчиев. Ему был 91 год. Приехавшие медики не нашли признаков насильственной смерти. По предварительной версии, мужчина скончался от естественных причин. Его тело направили в морг для экспертизы.

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