Скончался основатель группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов

Основатель и вокалист шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов скончался в возрасте 76 лет, передаёт портал «Газета.Ru» со ссылкой на пиар-менеджера группы. По её словам, артист ушёл из жизни утром 28 июня.

Мерцательная аритмия на фоне ковида, — заявила собеседница издания.

Георгий Мамиконов родился в 1945-м в Москве. В 1985-м он создал коллектив «Сюрприз», позже переименованный в «Доктора Ватсона». Покойный стал её бессменным руководителем и солистом.

В основном артисты исполняли попурри и кавер-версии хитов прошлых лет и оригинальные произведения разных авторов. В 2003-м они учредили Гранд-премию «КиноВатсон», присуждаемую за выдающиеся заслуги в сфере музыки для кино.

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