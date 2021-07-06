Врач отреагировал на слова священника о вышедшей из комы МакSим

Анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев отреагировал на слова духовника российской певицы Марины Абросимовой (МакSим) игумена Луки о том, что исполнительница пришла в сознание во время таинства причастия, находясь в искусственной коме, передаёт KP.RU.

Врач отметил , что медикаментозный сон, в отличие от естественной комы, управляется с помощью внутривенного введения лекарств.

Да, священникам важно, чтобы больной находился в сознании, иначе соборование не проводят. Однако врачи уверяют: сознание и медикаментозная кома — это два противоположных состояния и даже ненадолго прийти в себя нельзя без специальных манипуляций докторов, — подчеркнул Николаев.

Эксперт обратил внимание, что в искусственной коме Абросимова могла непроизвольно открыть глаза, но в этот момент вряд ли полноценно воспринимала происходящее вокруг.

Накануне отец Лука заявил, что организм артистки продолжает «жить», хотя и существует на аппарате ИВЛ. По его словам, более точной информацией он сможет поделиться на днях, если ему удастся посетить Абросимову. Также он поделился впечатлениями о том, как она причастилась. По его словам, МакSим была благодатна и «смотрела» на него «с открытыми, понимающими и радостными глазами». Духовник отметил, что для него это не противоречит медицинским показаниям, согласно которым в сознание певица не приходила.

Сейчас МакSим продолжает бороться за жизнь. Певица уже несколько недель находится в медикаментозном сне на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Её лёгкие поражены на 80%, коронавирус врачи не обнаружили.

Ранее сообщалось, что директор МакSим Маргарита Соколова прокомментировала слухи по поводу состояния находящейся в коме артистки, рассказав о её реакции на визит священника. По словам представительницы артистки, она в тот момент пришла в «какое-то осознание происходящего».