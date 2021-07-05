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«Чудеса случаются»: директор МакSим раскрыла состояние певицы

10:38, 05 июля 2021
МакSим МакSим Фото: maksimartist/instagram.com
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Директор певицы МакSим Маргарита Соколова прокомментировала слухи по поводу состояния находящейся в коме артистки, рассказав о её реакции на визит священника. Звезду и правда посещал отец Лука. При нём МакSим пришла в «какое-то осознание происходящего», передаёт «МК» слова представителя певицы.

По её словам, на днях МакSим посещал священник, который причастил и пособоровал знаменитость. Как утверждает директор певицы, в момент религиозного таинства состояние заболевшей пневмонией артистки заметно улучшилось. Соколова призвала поклонников сосредоточиться на молитвах и не терять надежду.

Верующие люди поймут, что чудеса случаются!добавила директор МакSим.

Сейчас МакSим продолжает бороться за жизнь. Певица уже несколько недель находится в медикаментозном сне на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Её лёгкие поражены на 80%, коронавирус врачи не обнаружили.

Ранее NEWS.ru выяснил, кто и зачем придумывает новые диагнозы госпитализированной певицы, устраивая шоу из болезни.

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