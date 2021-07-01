«МакSим на грани, ловим хайп»: как болезнь певицы превратилась в шоу фейков

Третью неделю новости о МакSим появляются каждый день. Но возникают они не по её воле. Кто и зачем придумывает новые диагнозы госпитализированной певицы, устраивая шоу из болезни, — в материале NEWS.ru.

Маги, экстрасенсы, нумерологи слетелись как мухи на мёд

Искусственная кома МакSим (Марины Абросимовой) остаётся главной новостью российского шоу-бизнеса. Андрей Малахов снимает программу о болезни МакSим, число статей о ней в Интернете измеряется тысячами. В каком состоянии певица МакSим сейчас — один из самых популярных запросов пользователей в поисковых системах. Высокий спрос на новости о певице больше всех стараются удовлетворить всевозможные маги, экстрасенсы, нумерологи. Правды в их словах — ноль, зато для предположений — целое Бородинское поле.

Экстрасенсы вовсю рассуждают об алкоголе как о возможной причине болезни звезды. Парапсихолог идёт дальше: заявляет , что три года назад «предвидел» медикаментозный сон артистки. Нумерологи проводят «цифровой анализ» шансов на выздоровление МакSим. Одно дело — все эти профессиональные фантазёры. Но ведь и люди, называющие себя близкими друзьями находящейся на аппарате ИВЛ артистки, исправно делятся со СМИ «секретной информацией» об «ухудшении» её состояния, которая регулярно опровергается её PR-менеджером.

Представитель певицы Яна Богушевская читает все эти «последние новости» о МакSим в Интернете и только диву даётся, до чего падки люди до обсуждения чужого горя.

Как человек, который работает с прессой более 10 лет, я могу сказать, что часто «друзья», «близкие» и «врачи» являются домыслами самих журналистов для поднятия цитируемости издания, — говорит менеджер звезды.

Богушевская устала призывать не верить прогнозам и домыслам, а дожидаться официальной информации. Но любопытных много, горе-специалистов, желающих поймать хайп и попиариться на болезни певицы, ещё больше. Так что очередь из магов и предсказателей, предлагающих семье МакSим свою «помощь» и обещающих «исцелить» звезду, с каждым днём только растёт. Кома певицы превратилась во второй акт циничного шоу. Первым была болезнь Анастасии Заворотнюк, когда только-только стало известно о её онкологии.

Сергей Булкин/NEWS.ru

«МакSим спасет только соборование»

К спектаклю под названием «Спасем МакSим!» привлекли даже служителей РПЦ. И вот уже московский священник объясняет Пятому каналу, почему настоятель рязанского монастыря, которого называют духовником певицы, якобы отказался проводить соборование (обряд для исцеления души и тела).

Если человек нецерковный, в церкви не бывал, не исповедовался, не причащался, тогда находящуюся в состоянии без сознания не соборуют. Это достаточно устоявшееся правило, — приводит канал слова священника.

А теперь включите мозги: если у МакSим, как пишут СМИ, есть духовник, то каким образом она может быть нецерковным человеком, который никогда не причащался?

«Люди без совести»

На официальной странице МакSим в VK поклонники рвут и мечут по поводу вакханалии с «новыми диагнозами», «прогнозами» и «откровениями близких» звезды.

Семья МакSим в трансе, а не пойми кто распускает ужасные слухи. Это делают бесчеловечные люди без принципов и совести! – пишут фанаты певицы.

Поклонники МакSим напоминают друг другу: правдивая информация, которой можно доверять, звучит только из уст официальных представителей артистки — PR-менеджера Яны Богушевской и продюсера Маргариты Соколовой, опубликовавшей с разрешения певицы справку о её госпитализации, с которой и началось это шоу фейков.