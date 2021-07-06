Духовник МакSим раскрыл подробности причастия певицы

Духовник находящейся в коме певицы МакSим рассказал подробности её причастия. Отец Лука в беседе с РИА Новости заявил, что организм артистки продолжает «жить», хотя и существует на аппарате ИВЛ.

Пока ситуация медицински очень тягостная: кислород и кровь питает автоматически, и так далее. Но тем не менее организм живёт и сопротивляется, и надежды хоть и трепетные, но есть, — считает священник.

По его словам, более точной информацией он сможет поделиться на днях, если ему удастся посетить Абросимову. Также он поделился впечатлениями о том, как она причастилась. По его словам, МакSим была благодатна и «смотрела» на него «с открытыми, понимающими и радостными глазами». Духовник отметил, что для него это не противоречит медицинским показаниям, согласно которым в сознание певица не приходила.

Сейчас МакSим продолжает бороться за жизнь. Певица уже несколько недель находится в медикаментозном сне на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Её лёгкие поражены на 80%, коронавирус врачи не обнаружили.

Ранее сообщалось, что директор МакSим Маргарита Соколова прокомментировала слухи по поводу состояния находящейся в коме артистки, рассказав о её реакции на визит священника. По словам представительницы артистки, она в тот момент пришла в «какое-то осознание происходящего».