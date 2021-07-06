В России зафиксировали новый рекорд по количеству смертей от COVID

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что число летальных случаев в России от нового заболевания за сутки возросло на 737. Это абсолютный рекорд. Такого не фиксировали с начала пандемии.

Победить инфекцию удалось 18 411 пациентам. Они уже выписаны.

За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 23 тыс. 378 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 817 (12,1%) без клинических проявлений, — говорится в сообщении.

За всё время от COVID-19 умерли 139 316 пациентов. Число выздоровевших за всё время пандемии составляет 5 101 852.

Кроме того, в Москве выявлено 5498 новых случаев COVID-19, 114 пациентов скончались.

Как сообщалось ранее, вакцинация от коронавируса безопасна для беременных и может защитить их от тяжёлых последствий, если они возникнут от перенесённого коронавируса. Об этом заявил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.