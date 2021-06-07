Актёр из «Улиц разбитых фонарей» умер от COVID-19

https://static.news.ru/photo/86d0d4b6-c6aa-11eb-889e-96000091f725_660.jpg Артём Анчуков Фото: artem_anchukov/instagram.com

Артист Артём Анчуков, заболевший COVID-19, ушёл из жизни в возрасте 40 лет. Об этом сообщила его близкая подруга, российская певица Татьяна Буланова на своей странице в Instagram.

В соцсети она выложила его фотографию с подписью «Артём...».

По словам Булановой, актёр умер от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений.

За свою жизнь Анчуков принял участие в 68 проектах и прославился благодаря ролям в фильмах «Ментовские войны» и «Мажор». С певицей они записали две совместные песни: «Разные судьбы» и «Мосты».

Ранее стала известна предполагаемая причина смерти актёра Театра Советской армии, сыгравшего роль в фильме «Глухарь», Алексея Артамонова. Так, он мог умереть из-за погодных скачков давления.