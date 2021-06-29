Режиссёр клипов певицы МакSим скончался от COVID-19

Знакомый российской певицы Марины Абросимовой (МакSим) и режиссёр её клипов Вадим Шатров скончался от COVID-19, сообщила на своей странице в социальной сети Facebook его супруга Жанна Карабалаева. По её словам, у мужчины было 55-процентное поражение лёгких.

Сегодня под утро умер мой муж Вадим. Поражение лёгких 55%. Друзья. Я нахожусь в непонятной для меня ситуации... Ковид пришёл в мою семью и забрал у нас с Софи Вадима! Я ни разу в жизни не была в такой ситуации. Как себя вести и что делать, не понимаю, — написала Карабалаева.

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Шатров публиковал в личном Facebook-аккаунте фото из больничной палаты. 26 июня рассказал , что один из пациентов скончался. А 29 числа того же месяца его жена заявила и о его уходе из жизни. Клипмейкера не стало в возрасте 45 лет. Он работал со многими российскими знаменитостям. МакSим, например, помогал снимать клип на песню «Спасибо».

Его клиентами также были Алсу, Дима Билан, Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, группы «Сплин», «Animal ДжаZ», «Мельница» и «Браво», Дельфин, Noize MC и другие знаменитости.

Саму певицу госпитализировали 15 июня. У неё поднялась высокая температура, медики зафиксировали высокое поражение лёгких и диагностировали пневмонию. Исполнительницу подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и ввели в медикаментозную кому. В данной ситуации медикаментозный сон помогает пережить жизнеугрожающее состояние. Близкие звезды, коллеги и поклонники по всему миру надеются на скорейшее выздоровление артистки.

Корреспонденту NEWS.ru в частной медицинской клинике, где лечится певица МакSим, раскрыли стоимость услуг при госпитализации. Расходы выглядят внушительно — только за палату класса люкс в ВИП-отделении инфекционного стационара придётся отдать 1 млн рублей минимум.

МакSим не первая отечественная знаменитость, которую ввели в медикаментозный сон на фоне болезни или травмы. Ранее вспомнили похожие случаи — Бари Алибасова, Анастасии Заворотнюк, Юлии Началовой и других.