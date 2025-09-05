Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 12:49

«Как скажет худрук»: Певцов раскрыл свои планы на новый театральный сезон

Актер Певцов заявил, что его планы на новый театральный сезон зависят от худрука

Дмитрий Певцов Дмитрий Певцов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российский актер Дмитрий Певцов заявил, что его планы на предстоящий театральный сезон совпадают с планами художественного руководителя театра «Ленком Марка Захарова» Владимира Панкова. По словам артиста, которые передает корреспондент NEWS.ru, как худрук скажет, так он и будет работать.

Если хотите рассмешить Господа, то расскажите ему о своих планах. Как скажет худрук, так и будем работать, у меня планы совпадают с планами худрука, — подчеркнул Певцов.

Ранее сообщалось, что в Москве покажут первый российский fasion-мюзикл «Дьявол носит ПРАDА». Премьера состоится в феврале 2026 года. В основу лег не известный фильм с одноименным названием, а история создания журнала Cosmopolitan, позже трансформированного в Voice.

До этого стало известно, что Большой и Мариинский театры планируют расширение географии выступлений. Как заявил гендиректор столичного театра Валерий Гергиев, масштабные гастроли охватят не менее 20–25 регионов. В ближайшие два-три года труппы намерены чаще выступать в городах, где раньше не было прямого доступа к спектаклям столичных театров.

