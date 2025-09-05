«Как скажет худрук»: Певцов раскрыл свои планы на новый театральный сезон Актер Певцов заявил, что его планы на новый театральный сезон зависят от худрука

Российский актер Дмитрий Певцов заявил, что его планы на предстоящий театральный сезон совпадают с планами художественного руководителя театра «Ленком Марка Захарова» Владимира Панкова. По словам артиста, которые передает корреспондент NEWS.ru, как худрук скажет, так он и будет работать.

Если хотите рассмешить Господа, то расскажите ему о своих планах. Как скажет худрук, так и будем работать, у меня планы совпадают с планами худрука, — подчеркнул Певцов.

