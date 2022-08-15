9 млрд рублей на культуру: названы получатели денег из Президентского фонда Глава Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов рассказал NEWS.ru, каким деятелям искусства дают гранты и кто принимает эти решения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди искусства не первый год находятся в сложном положении, для их поддержки по инициативе Владимира Путина в 2021 году был создан Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ). Какой объем средств распределяет организация, какие проекты получают гранты, кто принимает решения о финансовой помощи, учитывается ли при этом гражданская позиция заявителя и какие новые конкурсы появились в 2022-м в связи с проведением военной операции на Украине, в интервью NEWS.ru рассказал гендиректор Президентского фонда Роман Карманов.

«Главы регионов включились в „соревнование“ за ресурсы»

— 19 августа стартует четвертый специальный конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Чем он будет отличаться от предыдущих конкурсов?

— Во-первых, тем, что проходит в более сжатые сроки. Задача специальных конкурсов заключается в том, чтобы поддержать творческие команды именно сейчас, а не в отдаленном будущем. Во-вторых, отличается тематическими направлениями, многие из которых сфокусированы на тематике СВО: «Гордимся», «Своих не бросаем», «Герои Донбасса — Герои России», «Мы вместе», «Новые возможности». И, конечно, есть возможность подать проекты по более широкой тематике в направлении «Культурный код».

— По какому принципу определяете победителей?

— Руководство Фонда не принимает решения о поддержке тех или иных проектов. Оценкой занимаются независимые эксперты, это почти 800 человек из 66 регионов России. Абсолютно все проекты загружаются заявителями в систему самостоятельно, а затем автоматически, случайной выборкой распределяются по экспертам.

Это касается в том числе и больших мероприятий, таких как выставка «Петр Великий. Рождение империи» (проходит в настоящее время на ВДНХ. — NEWS.ru) или Фестиваль джаза Игоря Бутмана. Оценка проходит по десяти критериям, которые позволяют понять, кто и на что запрашивает средства: актуальность и общественная значимость, соответствие тематическим направлениям, логическая связность и реализуемость проекта, уникальность, реалистичность бюджета, масштаб реализации, объем собственного вклада, опыт, команда и партнеры.

У всех участников равные возможности. Конкуренция достаточно высокая, мы поддерживаем в среднем каждый восьмой проект.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Роман Карманов

— Кто может принять участие в конкурсе?

— В Фонд могут подавать заявки практически все: негосударственные НКО, муниципальные организации и учреждения (кроме казенных), индивидуальные предприниматели и коммерческие организации. Это все виды бизнеса, независимо от формы регистрации.

— Участники конкурсов — преимущественно деятели культуры из Москвы и Санкт-Петербурга, или регионы тоже присутствуют в высокой степени?

— В основном это региональные проекты. Сейчас нет региона в стране, где бы не проходили мероприятия, поддержанные ПФКИ. Более того, чувствуется, что главы регионов включились в «соревнование» за ресурсы.

Действительно, губернаторы могут влиять на количество проектов, повышая информированность творческих людей и таким образом увеличивая количество проектов, которые подаются на конкурс.

На одном из мероприятий мы разговорились с губернатором Якутии Айсеном Николаевым. Пришли к выводу о том, что губернатор — это и есть главный продюсер региона.

В тех субъектах, главы которых понимают, что культура нужна для жизни людей и важно, чтобы люди не только работали, но и самореализовывались в творчестве, ситуация очень неплохая (с развитием культуры. — NEWS.ru).

Регионы очень по-разному включились в заявочные кампании конкурсов Президентского фонда культурных инициатив. Есть регионы небольшие, но они подают от 500 проектов в конкурсную «волну». Это большая цифра, она означает, что работа с информированием людей там поставлена.

В лидерах по количеству поданных проектов по итогам пяти конкурсов у нас (помимо Москвы и Санкт-Петербурга) — Республика Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Республика Башкортостан, Московская, Свердловская, Волгоградская области. В топе по количеству поддержанных проектов (кроме двух столиц) — Татарстан, Белгородская область, Удмуртская Республика, Башкортостан, Новосибирская область, Карелия, Свердловская область и Краснодарский край.

Есть и регионы, которые мы определяем как находящиеся «в зоне роста». С ними мы работаем индивидуально: выезжаем в командировки, даем мастер-классы, убеждаем в необходимости вовлечения людей в участие в конкурсе. Наша задача заключается в том, чтобы максимально оповестить деятелей культуры о возможностях, которые им дает Фонд. Чтобы знать о сроках подачи заявок, нужно следить за нашими новостями. Это несложно — у меня есть Telegram-канал «Карманов Медиа», на который можно подписаться, есть Telegram-канал Фонда «Культурная волна. Гранты ПФКИ», мы активно ведем аккаунты в соцсетях.

Я уверен, что каждый регион может найти возможности для активного участия в конкурсе. При этом размер региона и число жителей не имеют решающего значения. Наша страна богата культурой. Не найти в регионах 100–200 проектов, связанных с традициями, искусством, просто невозможно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Чулпан Хаматова

Смогут ли уехавшие из России Хаматова и Белый претендовать на президентские гранты?

— Каковы функции первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, занимающего в ПФКИ пост председателя Координационного комитета?

— Координационный комитет под председательством Сергея Владиленовича утверждает состав Экспертного совета, все положения о конкурсах, согласует список победителей, осуществляет контроль за обеспечением равных условий для участников конкурса и принимает все ключевые решения. Одно из них, например, — выделение одного миллиарда рублей на проведение первых трех специальных конкурсов из бюджета Фонда.

— До отъезда из России актеры Чулпан Хаматова и Анатолий Белый, согласно данным сайта госзакупок, получали деньги от государства. Сейчас они за границей и критикуют СВО. Могут ли такие артисты подавать заявки на получение грантов ПФКИ? Их гражданская позиция будет учитываться при принятии решений?

— На наш конкурс названные вами актеры заявки не подавали.

Мы работаем в рамках положения о конкурсе. У нас есть критерии и тематические направления. Если проект приходит, он в любом случае будет оценен. Дальше решение за экспертами. Эксперты могут учесть это обстоятельство (гражданскую позицию заявителя. — NEWS.ru), а могут не учесть.

Наличие громких имен не гарантирует победу никакому проекту.

— Экспертный совет Фонда возглавляет музыкальный продюсер Игорь Матвиенко. Значит ли это, что шоу — приоритетное направление?

— Нет, среди восьми направлений, которые поддерживает Фонд, есть современная популярная культура, но система оценки устроена таким образом, что никто не может управлять количеством проектов в какой-либо категории. Всё зависит от того, сколько инициатив поступило и насколько качественно они были проработаны, чтобы получить высокую оценку.

Кстати, озвученное направление находится только на седьмом месте из восьми по количеству заявок.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Николай Басков

«Фонд выделил средства на организацию гастрольных туров звезд „Za ВМФ“ и „Za Россию“»

— В конце мая ряд Telegram-каналов распространил информацию о том, что гонорар Николая Баскова на выступлении в честь Дня города в Санкт-Петербурге якобы составил 3,5 млн рублей за 30-минутное выступление. Это объективная сумма или нет?

— Данный пример также не имеет отношения к нашему Фонду. То есть не мы выделяли средства на данный концерт и выступление Николая Баскова. Судить об объективности гонорара я не берусь, это вопрос очень индивидуальный.

У нас в трех предыдущих специальных конкурсах побеждали и были проведены в том числе гастрольные туры, в которых участвовали звезды. Это были туры «Zа ВМФ» по пяти городам базирования военно-морского флота, тур «Zа Россию», в рамках которого артисты проехали много регионов России. Участие в них приняли музыканты рок- и поп-направлений. Например, «СерьГа» (коллектив Сергея Галанина), Александр Иванов и другие исполнители.

Конечно, артисты получали гонорары за выступления. Музыканты и должны работать за гонорары, причем это не всегда вознаграждение только самому артисту. За ним стоит его команда: музыканты, звукорежиссеры, гримеры и так далее. А сами музыканты оказались фактически без средств к существованию. Эти гастроли сильно поддержали и артистов, и жителей регионов.

В туре «Zа Россию» Фонд выделил средства на организацию, а гонорары артисты получали из других источников. Знаю, что гонорары, которые они получили, значительно меньше тех, к которым они привыкли.

— Есть мнение, что патриотизм должен быть бесплатным.

— Да, но никто не отменял затраты на проезд к месту выступления, монтаж сцены, обеспечение света и звука, аренду оборудования, проживание, питание и прочее. Артист может принять решение (и мы знаем много таких примеров) выступать бесплатно, но обеспечение его выступления всё равно стоит денег. Их объем зависит от масштаба мероприятия.

Фонд — институт поддержки. Он создан для того, чтобы поддерживать людей культуры и искусства. И неважно, в какой сфере культуры они работают, связано ли это с популярной музыкой или симфонической, театром или анимационным искусством. И масштаб поддерживаемых мероприятий тоже разный.

Ситуация сложилась так, что люди искусства не первый год подряд оказываются в сложной ситуации. Да, Фонд был создан в момент пандемии. Но и в текущей ситуации он очень сильно помогает артистам.

— Есть ли предел запрашиваемых сумм?

— Нет, предел определяется только самим проектом и, конечно, обоснованностью сметы, масштабом реализации. Мы ждем детализированные, яркие, продуманные проекты, полезные для профессиональных сообществ и имеющие социальную значимость.

Объем поддержки деятелей культуры, искусства и креативных индустрий в четвертом специальном конкурсе составляет 1 млрд рублей. Это дополнительные деньги. То есть на 2022 год объем поддержки должен был составить 8 млрд рублей, а с учетом этого миллиарда получается уже 9. Заявки будут приниматься до 12 сентября через информационную систему сайта Президентского фонда культурных инициатив.

— Какой проект в этом году уже получил самую большую грантовую поддержку Фонда?

— В первом конкурсе 2022 года самую большую поддержку получил I Сочинский фестиваль классической музыки — 82,6 млн рублей. Фестиваль состоится в конце августа. Уже прошли всероссийские отборы среди молодых артистов-участников, а сейчас идут репетиции новой постановки оперы «Кармен», которая будет представлена на фоне природного горного ландшафта. Авторы разработали уникальную систему видеосъемки всего, что будет происходить на сцене.

Если вы будете в конце августа в Сочи, советую посетить, это должно быть зрелищно и красиво.