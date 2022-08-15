Люди искусства не первый год находятся в сложном положении, для их поддержки по инициативе Владимира Путина в 2021 году был создан Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ). Какой объем средств распределяет организация, какие проекты получают гранты, кто принимает решения о финансовой помощи, учитывается ли при этом гражданская позиция заявителя и какие новые конкурсы появились в 2022-м в связи с проведением военной операции на Украине, в интервью NEWS.ru рассказал гендиректор Президентского фонда Роман Карманов.
«Главы регионов включились в „соревнование“ за ресурсы»
— 19 августа стартует четвертый специальный конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Чем он будет отличаться от предыдущих конкурсов?
— Во-первых, тем, что проходит в более сжатые сроки. Задача специальных конкурсов заключается в том, чтобы поддержать творческие команды именно сейчас, а не в отдаленном будущем. Во-вторых, отличается тематическими направлениями, многие из которых сфокусированы на тематике СВО: «Гордимся», «Своих не бросаем», «Герои Донбасса — Герои России», «Мы вместе», «Новые возможности». И, конечно, есть возможность подать проекты по более широкой тематике в направлении «Культурный код».
— По какому принципу определяете победителей?
— Руководство Фонда не принимает решения о поддержке тех или иных проектов. Оценкой занимаются независимые эксперты, это почти 800 человек из 66 регионов России. Абсолютно все проекты загружаются заявителями в систему самостоятельно, а затем автоматически, случайной выборкой распределяются по экспертам.
Это касается в том числе и больших мероприятий, таких как выставка «Петр Великий. Рождение империи» (проходит в настоящее время на ВДНХ. — NEWS.ru) или Фестиваль джаза Игоря Бутмана. Оценка проходит по десяти критериям, которые позволяют понять, кто и на что запрашивает средства: актуальность и общественная значимость, соответствие тематическим направлениям, логическая связность и реализуемость проекта, уникальность, реалистичность бюджета, масштаб реализации, объем собственного вклада, опыт, команда и партнеры.
У всех участников равные возможности. Конкуренция достаточно высокая, мы поддерживаем в среднем каждый восьмой проект.
— Кто может принять участие в конкурсе?
— В Фонд могут подавать заявки практически все: негосударственные НКО, муниципальные организации и учреждения (кроме казенных), индивидуальные предприниматели и коммерческие организации. Это все виды бизнеса, независимо от формы регистрации.
— Участники конкурсов — преимущественно деятели культуры из Москвы и Санкт-Петербурга, или регионы тоже присутствуют в высокой степени?
— В основном это региональные проекты. Сейчас нет региона в стране, где бы не проходили мероприятия, поддержанные ПФКИ. Более того, чувствуется, что главы регионов включились в «соревнование» за ресурсы.
Действительно, губернаторы могут влиять на количество проектов, повышая информированность творческих людей и таким образом увеличивая количество проектов, которые подаются на конкурс.
На одном из мероприятий мы разговорились с губернатором Якутии Айсеном Николаевым. Пришли к выводу о том, что губернатор — это и есть главный продюсер региона.
В тех субъектах, главы которых понимают, что культура нужна для жизни людей и важно, чтобы люди не только работали, но и самореализовывались в творчестве, ситуация очень неплохая (с развитием культуры. — NEWS.ru).
Регионы очень по-разному включились в заявочные кампании конкурсов Президентского фонда культурных инициатив. Есть регионы небольшие, но они подают от 500 проектов в конкурсную «волну». Это большая цифра, она означает, что работа с информированием людей там поставлена.
В лидерах по количеству поданных проектов по итогам пяти конкурсов у нас (помимо Москвы и Санкт-Петербурга) — Республика Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Республика Башкортостан, Московская, Свердловская, Волгоградская области. В топе по количеству поддержанных проектов (кроме двух столиц) — Татарстан, Белгородская область, Удмуртская Республика, Башкортостан, Новосибирская область, Карелия, Свердловская область и Краснодарский край.
Есть и регионы, которые мы определяем как находящиеся «в зоне роста». С ними мы работаем индивидуально: выезжаем в командировки, даем мастер-классы, убеждаем в необходимости вовлечения людей в участие в конкурсе. Наша задача заключается в том, чтобы максимально оповестить деятелей культуры о возможностях, которые им дает Фонд. Чтобы знать о сроках подачи заявок, нужно следить за нашими новостями. Это несложно — у меня есть Telegram-канал «Карманов Медиа», на который можно подписаться, есть Telegram-канал Фонда «Культурная волна. Гранты ПФКИ», мы активно ведем аккаунты в соцсетях.
Я уверен, что каждый регион может найти возможности для активного участия в конкурсе. При этом размер региона и число жителей не имеют решающего значения. Наша страна богата культурой. Не найти в регионах 100–200 проектов, связанных с традициями, искусством, просто невозможно.
Смогут ли уехавшие из России Хаматова и Белый претендовать на президентские гранты?
— Каковы функции первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, занимающего в ПФКИ пост председателя Координационного комитета?
— Координационный комитет под председательством Сергея Владиленовича утверждает состав Экспертного совета, все положения о конкурсах, согласует список победителей, осуществляет контроль за обеспечением равных условий для участников конкурса и принимает все ключевые решения. Одно из них, например, — выделение одного миллиарда рублей на проведение первых трех специальных конкурсов из бюджета Фонда.
— До отъезда из России актеры Чулпан Хаматова и Анатолий Белый, согласно данным сайта госзакупок, получали деньги от государства. Сейчас они за границей и критикуют СВО. Могут ли такие артисты подавать заявки на получение грантов ПФКИ? Их гражданская позиция будет учитываться при принятии решений?
— На наш конкурс названные вами актеры заявки не подавали.
Мы работаем в рамках положения о конкурсе. У нас есть критерии и тематические направления. Если проект приходит, он в любом случае будет оценен. Дальше решение за экспертами. Эксперты могут учесть это обстоятельство (гражданскую позицию заявителя. — NEWS.ru), а могут не учесть.
Наличие громких имен не гарантирует победу никакому проекту.
— Экспертный совет Фонда возглавляет музыкальный продюсер Игорь Матвиенко. Значит ли это, что шоу — приоритетное направление?
— Нет, среди восьми направлений, которые поддерживает Фонд, есть современная популярная культура, но система оценки устроена таким образом, что никто не может управлять количеством проектов в какой-либо категории. Всё зависит от того, сколько инициатив поступило и насколько качественно они были проработаны, чтобы получить высокую оценку.
Кстати, озвученное направление находится только на седьмом месте из восьми по количеству заявок.
«Фонд выделил средства на организацию гастрольных туров звезд „Za ВМФ“ и „Za Россию“»
— В конце мая ряд Telegram-каналов распространил информацию о том, что гонорар Николая Баскова на выступлении в честь Дня города в Санкт-Петербурге якобы составил 3,5 млн рублей за 30-минутное выступление. Это объективная сумма или нет?
— Данный пример также не имеет отношения к нашему Фонду. То есть не мы выделяли средства на данный концерт и выступление Николая Баскова. Судить об объективности гонорара я не берусь, это вопрос очень индивидуальный.
У нас в трех предыдущих специальных конкурсах побеждали и были проведены в том числе гастрольные туры, в которых участвовали звезды. Это были туры «Zа ВМФ» по пяти городам базирования военно-морского флота, тур «Zа Россию», в рамках которого артисты проехали много регионов России. Участие в них приняли музыканты рок- и поп-направлений. Например, «СерьГа» (коллектив Сергея Галанина), Александр Иванов и другие исполнители.
Конечно, артисты получали гонорары за выступления. Музыканты и должны работать за гонорары, причем это не всегда вознаграждение только самому артисту. За ним стоит его команда: музыканты, звукорежиссеры, гримеры и так далее. А сами музыканты оказались фактически без средств к существованию. Эти гастроли сильно поддержали и артистов, и жителей регионов.
В туре «Zа Россию» Фонд выделил средства на организацию, а гонорары артисты получали из других источников. Знаю, что гонорары, которые они получили, значительно меньше тех, к которым они привыкли.
— Есть мнение, что патриотизм должен быть бесплатным.
— Да, но никто не отменял затраты на проезд к месту выступления, монтаж сцены, обеспечение света и звука, аренду оборудования, проживание, питание и прочее. Артист может принять решение (и мы знаем много таких примеров) выступать бесплатно, но обеспечение его выступления всё равно стоит денег. Их объем зависит от масштаба мероприятия.
Фонд — институт поддержки. Он создан для того, чтобы поддерживать людей культуры и искусства. И неважно, в какой сфере культуры они работают, связано ли это с популярной музыкой или симфонической, театром или анимационным искусством. И масштаб поддерживаемых мероприятий тоже разный.
Ситуация сложилась так, что люди искусства не первый год подряд оказываются в сложной ситуации. Да, Фонд был создан в момент пандемии. Но и в текущей ситуации он очень сильно помогает артистам.
— Есть ли предел запрашиваемых сумм?
— Нет, предел определяется только самим проектом и, конечно, обоснованностью сметы, масштабом реализации. Мы ждем детализированные, яркие, продуманные проекты, полезные для профессиональных сообществ и имеющие социальную значимость.
Объем поддержки деятелей культуры, искусства и креативных индустрий в четвертом специальном конкурсе составляет 1 млрд рублей. Это дополнительные деньги. То есть на 2022 год объем поддержки должен был составить 8 млрд рублей, а с учетом этого миллиарда получается уже 9. Заявки будут приниматься до 12 сентября через информационную систему сайта Президентского фонда культурных инициатив.
— Какой проект в этом году уже получил самую большую грантовую поддержку Фонда?
— В первом конкурсе 2022 года самую большую поддержку получил I Сочинский фестиваль классической музыки — 82,6 млн рублей. Фестиваль состоится в конце августа. Уже прошли всероссийские отборы среди молодых артистов-участников, а сейчас идут репетиции новой постановки оперы «Кармен», которая будет представлена на фоне природного горного ландшафта. Авторы разработали уникальную систему видеосъемки всего, что будет происходить на сцене.
Если вы будете в конце августа в Сочи, советую посетить, это должно быть зрелищно и красиво.